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《情，敵》三角禁戀！瑞瑪席丹淚崩：我過去愛情看不清現實

記者洪文／綜合報導
 
英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）新片《情，敵》（The Aftermath）大談糾結難解的三角禁戀。福斯影片邀請金馬最佳新人得主也是新銳女聲的瑞瑪席丹為電影獻聲，一向以正能量療癒千萬粉絲的她曾經歷重大生命轉折，從此浴火重生、擁有成熟豁然的人生觀，成就她令人驚嘆的首張創作專輯，其中一曲《靜靜》（In this moment）更與電影鼓勵每個人為愛重拾勇氣的精神不謀而合。

▲▼《情，敵》劇照。（圖／福斯影片提供）

▲《情，敵》劇照。（圖／福斯影片提供，以下同）

對於《靜靜》成為《情，敵》電影中文官方唯一主題曲，正能量女神瑞瑪席丹暖心分享創作故事：「歌詞寫道『你牽著我的手，再苦都能度過』，當時我腦中畫面是正走在一個寬廣道路絕不回頭，這是一首蘊含愛和勇氣的歌，希望聽完這首歌的人，都能得到安慰和勇氣，當下面臨難題都是暫時的，再苦都能度過！」創作靈感也相當浪漫，她笑說是和比利時男友前往他的家鄉，一個歐洲美麗鄉鎮旅行時，躺在草地看著星空時突然有了歌詞靈感，決定將它獻給比利時男友。

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▲▼《情，敵》劇照。（圖／福斯影片提供）
 
《情，敵》是一部難得以女性視角呈現婚姻關係和不倫戀情的電影，故事背景發生在二次世界大戰後，當時英德對立的衝突與緊張關係仍然瀰漫，但來自英國的人妻瑞秋與德國前任屋主史蒂芬卻能因為同樣抱懷傷痛，從滿滿敵意到彼此理解而相戀，讓觀眾為他們的心路歷程感動之外、也跟著糾結於難解的三角戀情。

▲▼《情，敵》劇照。（圖／福斯影片提供）

搶先觀賞完《情，敵》的瑞瑪席丹，擁有極為強大的創作能量，2個半月就完成7首歌曲，正是因為她經歷過許多人生故事，這也讓她看這部電影時忍不住數度哽咽落淚：「電影呈現的都是我們現實生活中會發生的事，在每個人都有難以言說的故事、生活難處和脆弱面，所以沒有誰對誰錯，端看站在誰的角度去分析理解。」

▲▼《情，敵》劇照。（圖／福斯影片提供）

瑞瑪席丹也自曝過去情史，自己在幾段關係中都看不清現實，即使家裡反對仍選擇相信愛情，特別能體會片中角色的糾結。而故事中傳遞人性善意和對角色的深層刻劃，她認為《情，敵》從不同角色的角度去看都非常感動，「我哽咽2次、掉了2次淚，看完電影會獲得勇氣，並珍惜身邊所有重要的人。」

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