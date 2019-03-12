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星二代「不靠媽」跑遍全國試鏡　奪國際影展大獎一夕爆紅

記者蕭采薇／綜合報導

印度勵志神片《跳痛先生》敘述一個天生沒有痛覺的少年，從小就夢想著伸張正義，更迎來人生最重要、史詩級的終極大戰，全片充滿逗趣又瘋狂的節湊，讓觀眾看得熱血沸騰。導演瓦桑巴拉表示電影是向錄影帶的年代致敬，而瓦桑大膽啟用新人也是星二代的阿希瑪努達西尼，他咬牙等了3年才完成這部電影，但也帶來豐收成果，成最印度最搶手的新星。

▲▼《跳痛先生》捧紅印度星二代阿希瑪努達西尼。（圖／華映提供）

▲《跳痛先生》捧紅印度星二代阿希瑪努達西尼。（圖／華映提供）

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《跳痛先生》以一個患有罕見疾病「天生性無痛症」的少年希瓦，因對懷抱著正義美夢，不停的以看動作電影錄影帶來自學功夫。導演瓦桑巴拉透過試鏡相中新人阿希瑪努達西尼演出靈魂人物，阿希瑪努雖然有個大明星媽媽巴吉里，但他拒絕當媽寶，靠著到處試鏡爭取演出機會，「我出道以來，參加過數不清的試鏡啊！」不過阿希瑪努達西尼承認自己也是母親的粉絲，他笑說：「像是她很多年前的作品《復仇的火焰》，到現在我還背得出台詞喔！」

▲▼《跳痛先生》捧紅印度星二代阿希瑪努達西尼。（圖／華映提供）

▲阿希瑪努達西尼有個大明星媽媽巴吉里。（圖／華映提供）

阿希瑪努達被瓦桑巴拉相中後，電影足足籌備了3年才正式開拍，「在籌備期間，我除了準備拍攝外，一有空也繼續參加其他試鏡，其實，我很喜歡試鏡，觀察其他男女演員，對我的表演也很有幫助。」由於題材特別，再加上風格獨特，他透露電影拍攝難關重重，「拍了4、5天就宣告暫停，我差一點以為再也不會拍了。」

▲▼《跳痛先生》捧紅印度星二代阿希瑪努達西尼。（圖／華映提供）

▲《跳痛先生》捧紅印度星二代阿希瑪努達西尼。（圖／華映提供）

等待了3年，《跳痛先生》終於完成，也讓阿希瑪努一嘗成名滋味，他表示當時在多倫多影展的午夜場單元進行放映，「我以為是個小小的影廳，一踏進去發現是1200人的超大廳，真是太不真實了。」而在《跳痛先生》獲得多倫多午夜單元觀眾票選獎的肯定後，讓阿希瑪努回到印度後，演出邀約接到手軟，「我之前試鏡過的電影每一部都來跟我說我的試鏡過了，讓我好驚訝！」

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