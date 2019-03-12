舊愛遭通緝被逮　楊麗菁「失眠整晚」嘆：我會檢討自己

娛樂中心／綜合報導

藝人楊麗菁的前男友龔偉綸因2016年參選立委時涉及學歷造假，加上不配合出庭被發布通緝，昨（11日）晚遭逮捕歸案。楊麗菁被問到此事，只說人在做天在看，官司落幕也算還她清白和公道，但「說過的每句話都是真的，這是社會大眾給我的一個公平正義」，盼望事件至此落幕，對方別再被貼上「楊麗菁前男友」的標籤。

▲楊麗菁過去經常演女俠，感情路上卻被渣男欺騙。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁-粉絲團）

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楊麗菁過去曾和龔偉綸熱戀4個月，因發現男方是恐怖情人，不只會奪命連環叩，更對她言語恐嚇，讓她心生恐懼決定分手，事後兩人撕破臉對簿公堂，上周雙方互告的官司才和解撤告，沒想到龔偉綸又因「假學歷」一案通緝被逮。

據《蘋果日報》報導，楊麗菁因為看到龔偉綸被逮捕的報導而失眠，她表示會選擇和解是希望對方能重新做人，自己當初相信了假學歷才誤判他「不會是壞人」，楊麗菁更提到交往時曾被對方恐嚇「要告死她」，龔偉綸也因為坦承對她威脅恐嚇，被判需賠償30萬元，分12期支付，只是至今她「一毛錢都沒拿到」，只能以支付命令等待法院裁決。

▲楊麗菁前男友龔偉綸。（圖／記者楊佩琪攝）

面對龔偉綸沒賠錢，甚至被傳換名字躲債，楊麗菁傻眼卻無可奈何，她說自己並不想告來告去，選擇和解也是希望事情儘快落幕、證明清白，但對方從交往至今滿口謊言，讓她忍無可忍。她語重心長說，自己最擔心未來遭對方報復，但相信台灣治安好，也「相信社會自有公理」，人不該存有僥倖心態，該讓不好的人知道什麼該做，什麼不該做。

如今生活與學業兩頭燒，楊麗菁只想努力拼EMBA畢業，將公眾人物的正能量展現出來，至於和龔偉綸這段不歡而散的戀情，她無奈地說，不想再和對方有交集，只希望他能改過自新，別再被叫「楊麗菁的前男友」，也說會未來會好好檢討自己在戀愛時「太浪漫」、「太容易相信人」的盲點，更盼「不會再有女生受到像我一樣的傷害」。