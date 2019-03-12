ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

舊愛遭通緝被逮　楊麗菁「失眠整晚」嘆：我會檢討自己

娛樂中心／綜合報導

藝人楊麗菁的前男友龔偉綸因2016年參選立委時涉及學歷造假，加上不配合出庭被發布通緝，昨（11日）晚遭逮捕歸案。楊麗菁被問到此事，只說人在做天在看，官司落幕也算還她清白和公道，但「說過的每句話都是真的，這是社會大眾給我的一個公平正義」，盼望事件至此落幕，對方別再被貼上「楊麗菁前男友」的標籤。

▲楊麗菁過去經常演女俠，感情路上卻被渣男欺騙。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁-粉絲團）

▲楊麗菁過去經常演女俠，感情路上卻被渣男欺騙。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁-粉絲團）

請繼續往下閱讀...

楊麗菁過去曾和龔偉綸熱戀4個月，因發現男方是恐怖情人，不只會奪命連環叩，更對她言語恐嚇，讓她心生恐懼決定分手，事後兩人撕破臉對簿公堂，上周雙方互告的官司才和解撤告，沒想到龔偉綸又因「假學歷」一案通緝被逮。

據《蘋果日報》報導，楊麗菁因為看到龔偉綸被逮捕的報導而失眠，她表示會選擇和解是希望對方能重新做人，自己當初相信了假學歷才誤判他「不會是壞人」，楊麗菁更提到交往時曾被對方恐嚇「要告死她」，龔偉綸也因為坦承對她威脅恐嚇，被判需賠償30萬元，分12期支付，只是至今她「一毛錢都沒拿到」，只能以支付命令等待法院裁決。

▲▼楊麗菁前男友龔偉綸。（圖／記者楊佩琪攝）

▲楊麗菁前男友龔偉綸。（圖／記者楊佩琪攝）

面對龔偉綸沒賠錢，甚至被傳換名字躲債，楊麗菁傻眼卻無可奈何，她說自己並不想告來告去，選擇和解也是希望事情儘快落幕、證明清白，但對方從交往至今滿口謊言，讓她忍無可忍。她語重心長說，自己最擔心未來遭對方報復，但相信台灣治安好，也「相信社會自有公理」，人不該存有僥倖心態，該讓不好的人知道什麼該做，什麼不該做。

如今生活與學業兩頭燒，楊麗菁只想努力拼EMBA畢業，將公眾人物的正能量展現出來，至於和龔偉綸這段不歡而散的戀情，她無奈地說，不想再和對方有交集，只希望他能改過自新，別再被叫「楊麗菁的前男友」，也說會未來會好好檢討自己在戀愛時「太浪漫」、「太容易相信人」的盲點，更盼「不會再有女生受到像我一樣的傷害」。

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

推薦閱讀

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

鄭俊英揪朋友變態對話流出　假想性犯罪被虧：你已經在做了

鄭俊英揪朋友變態對話流出　假想性犯罪被虧：你已經在做了

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

張軒睿認了「1原因」想放棄約會　Selina告白：我陪著你！

張軒睿認了「1原因」想放棄約會　Selina告白：我陪著你！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

鄭俊英揪朋友變態對話流出　假想性犯罪被虧：你已經在做了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊麗菁, 武打女星, 龔偉綸

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李宗泫、崔鍾訓被傳涉案　公司深夜發聲明：誹謗要提告
  2. 雷／《必勝大丈夫》腰斬大結局了！周孝安激吻周曉涵甜出汁
  3. 史上第二快！TXT出道8天拿一位　「大哥YEONJUN哭爆」網笑翻：太可愛
  4. Faye「胖了」衝上熱搜第一！　本人超high截圖…正能量反應被讚爆
  5. 許凱蜜汁告白：好想把妳藏起來！　牽手「戀人」甜到網催：原地結婚
  6. DJ RayRay首度大提琴「合作派對方丈」　LIKE A PRO饒舌＋電音＋扯鈴回歸
  7. 李易哭訴「蛋蛋痛」　愛妻六月毒舌回：完了，睪丸癌
  8. 孫安佐「我一定要回答嗎」　臭臉直接開嗆⋯全場尷尬
  9. 阿達、張立東《奇幻遊樂園》配音河狸兄弟　「狂嗑瓜子入戲」
  10. 趙薇過生日狂收祝福　3個「相識超過15年的男人」都沒忘記她！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366