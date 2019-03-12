快訊／鄭俊英回國閉嘴快步走！保安暴力推走記者現場混亂

記者吳孟庭／綜合報導

南韓涉嫌偷拍多名女性的男歌手鄭俊英緊急被召回國，在台灣時間下午大約5點左右現身仁川機場，然而他全程低頭不發一語，腳程飛快沒有要停下來的意思，前方的保全甚至暴力推開記者，在現場造成混亂。

▲鄭俊英現身仁川機場頭低低，不發一語。（圖／CFP）

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鄭俊英在爆發醜聞前，正在國外拍攝電視節目《在當地吃得開嗎3》，因被揭發2015年多起偷拍女性並傳送給有藝人在內的聊天群組或私訊，被民眾撻伐，因此多個電視節目如《2天1夜》《窮遊豪華團》都宣布他下車離開。他也搭飛機回國接受調查，在台灣時間約莫下午5點出現在仁川機場接機大廳。

▲鄭俊英現身仁川機場，保鑣將記者暴力推走，全都被拍了下來。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

然而鄭俊英出現後，戴著鴨舌帽的他不發一語，連女記者衝上去詢問他「群組內容都是真的嗎？」、「對受害者沒有什麼話要說嗎？」都沒回應，接著就看到前方壯碩的保鑣將男記者大力推開，暴力行徑都被各家媒體給拍下來。鄭俊英也就默默跟著保鑣，在後面快步離去。

▲鄭俊英現身仁川機場，造成現場大混亂。（圖／CFP）

記者一度追到戶外的車子附近狂拍，期間不是聽到攝影機外傳來，「快去警察局吧」、「快去接受調查吧」等略帶憤怒的吼聲，而鄭俊英上車後也以逃難似的速度，加速飆離記者媒體們的視線。

▲大批媒體包圍在鄭俊英的座車外，試圖拍到一張照片。（圖／翻攝自YouTube KBS）





▲不時有人叫囂要鄭俊英快點進警局。（圖／CFP）

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