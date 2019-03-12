ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／鄭俊英回國閉嘴快步走！保安暴力推走記者現場混亂

記者吳孟庭／綜合報導

南韓涉嫌偷拍多名女性的男歌手鄭俊英緊急被召回國，在台灣時間下午大約5點左右現身仁川機場，然而他全程低頭不發一語，腳程飛快沒有要停下來的意思，前方的保全甚至暴力推開記者，在現場造成混亂。

▲快訊／鄭俊英回國一句話都不說！保安暴力推走記者現場大暴動。（圖／CFP）

▲鄭俊英現身仁川機場頭低低，不發一語。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

鄭俊英在爆發醜聞前，正在國外拍攝電視節目《在當地吃得開嗎3》，因被揭發2015年多起偷拍女性並傳送給有藝人在內的聊天群組或私訊，被民眾撻伐，因此多個電視節目如《2天1夜》《窮遊豪華團》都宣布他下車離開。他也搭飛機回國接受調查，在台灣時間約莫下午5點出現在仁川機場接機大廳。

▲快訊／鄭俊英回國一句話都不說！保安暴力推走記者現場大暴動。（圖／翻攝自YouTube）

▲鄭俊英現身仁川機場，保鑣將記者暴力推走，全都被拍了下來。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

然而鄭俊英出現後，戴著鴨舌帽的他不發一語，連女記者衝上去詢問他「群組內容都是真的嗎？」、「對受害者沒有什麼話要說嗎？」都沒回應，接著就看到前方壯碩的保鑣將男記者大力推開，暴力行徑都被各家媒體給拍下來。鄭俊英也就默默跟著保鑣，在後面快步離去。

▲快訊／鄭俊英回國一句話都不說！保安暴力推走記者現場大暴動。（圖／CFP）

▲鄭俊英現身仁川機場，造成現場大混亂。（圖／CFP）

記者一度追到戶外的車子附近狂拍，期間不是聽到攝影機外傳來，「快去警察局吧」、「快去接受調查吧」等略帶憤怒的吼聲，而鄭俊英上車後也以逃難似的速度，加速飆離記者媒體們的視線。

▲快訊／鄭俊英回國一句話都不說！保安暴力推走記者現場大暴動。（圖／翻攝自YouTube）

▲大批媒體包圍在鄭俊英的座車外，試圖拍到一張照片。（圖／翻攝自YouTube KBS）

▲快訊／鄭俊英回國一句話都不說！保安暴力推走記者現場大暴動。（圖／CFP）

▲不時有人叫囂要鄭俊英快點進警局。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

推薦閱讀

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

周杰倫「一家四口首度同框」　小周周正面入鏡Q炸！

周杰倫「一家四口首度同框」　小周周正面入鏡Q炸！

《黑澀會》薔薔捲吸毒「臉書詭異發文」　台北豪宅煙霧瀰漫辦毒趴

《黑澀會》薔薔捲吸毒「臉書詭異發文」　台北豪宅煙霧瀰漫辦毒趴

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭俊英, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 本土劇男星禁止女兒看電視　「怕她們覺得爸爸是壞人！」
  2. 侯佩岑「虎媽」管教大兒子　Ian「有樣學樣」對弟弟超嚴格！
  3. F.I.R飛「胖照」外流！　婚禮歌手飆高音…腰身腫一圈網傻眼
  4. 郭宗坤還在加護病房！　爸爸認「狀況不太好」：打算再轉院
  5. 張庭瑚爛臉停工一個月！《愛情白皮書》製作人氣：男一不能參加宣傳
  6. 善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片
  7. 快訊／鄭俊英回國閉嘴快步走！保安暴力推走記者現場混亂
  8. 薔薔第4次陷涉毒風波！　爸看新聞才知…首回應「有罪就該罰」
  9. 張庭瑚自摔後曾說「不是酒駕」　公司認說謊：我們做了錯誤判斷
  10. 張庭瑚酒駕自摔「目前工作全停擺」　曝未來規劃！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366