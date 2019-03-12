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薔薔第4次陷涉毒風波！　爸看新聞才知…首回應「有罪就該罰」

娛樂中心／綜合報導

「黑澀會美眉」出身的女星薔薔11日被爆疑似吸毒，前晚警方在大直某豪宅查獲毒趴，現場搜出大麻、K他命等毒品，她和朋友12人也在現場，移送檢方後被請回。她的父親則是看到新聞才得知此事！

▲▼薔薔譙詐騙集團。（圖／翻攝自薔薔臉書）

▲大直豪宅被檢舉辦毒趴，其中薔薔也在場震驚娛樂圈。（圖／翻攝自薔薔臉書）

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據《蘋果日報》報導，「薔薔爸」林茂樹得知女兒捲入吸毒趴後，立刻聯繫女兒了解狀況。他表示女兒沒有吸毒，只是在裡面睡覺，「她說她要吸也是在國外合法的地方吸，不會在台灣做違法的事情……」，對於女兒的交友情況感到很奇怪，「等她回來我會再問清楚、罵她，如果有罪就該懲罰。」

林茂樹是中古汽車連鎖品牌董事長，從夜市擺攤白手起家，現在是知名車商。他2018年出面指控「騙屋詐貸」，最後破獲詐騙集團，名氣因此大增。

▲▼ 薔薔爸爸賣房遇到詐騙集團。（圖／記者林俐瑄攝）

▲「薔薔爸」林茂樹看新聞得知女兒捲入毒趴疑雲，表示會問清楚。（圖／資料照）

大直豪宅被檢舉疑似辦毒趴，並遭警方搜出大麻及K他命毒品，不過在場的12人全都否認吸毒，也沒有交代藥品出處、源頭，警方依毒品罪送辦，薔薔在檢察官訊後諭令請回，其餘人分別諭令3萬元、1萬元交保、限制住居等。

事實上，薔薔2015年3度涉毒被逮，檢驗雖然都呈現陰性，也因此常登上新聞版面，這次已經第4次因涉毒被警方調查。《ETtoday娛樂星光雲》 致電薔薔但是對方電話未接，訊息未讀。

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