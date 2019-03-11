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穿越哏只能用在老掉牙愛情故事？《耀眼》包裝動人親情逼哭觀眾

圖文／鏡週刊

韓國影視工業近10年來突飛猛進，除了電影產業以好萊塢為目標猛追外，電視劇題材也不斷在翻新。JTBC電視台100%事前製作的《如此耀眼》，以一支能回到過去的手錶為媒介，再度挑戰老掉牙的穿越故事，但揚棄過往常操作的愛情梗，改以溫暖動人的親情線做為發展主軸，成功打動觀眾的心。

推薦給：
  1. 喜愛科幻穿越題材的人
  2. 喜愛親情溫馨故事的人

《如此耀眼》是導演金錫允與編劇李南奎第3度合作，2人先前曾合作過愛情喜劇《老婆這週要出牆》，以及改編自漫畫、以非正規職員解雇後講述勞動者鬥爭的《椎子》。結合過去曾合作的經驗，《如此耀眼》前半段以女主角金惠子（韓志旼飾）童年時在海邊撿到一支能讓時間倒轉的神奇手錶拉開序幕，搭配她遊手好閒、思想總天馬行空的哥哥金英洙（孫浩俊飾），2人之間形成一種無限延伸的趣味感。

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其實，與其將《如此耀眼》歸類為是穿越劇，倒不如視其為一部帶有微科幻元素的溫馨喜劇，金惠子利用倒轉手錶發現可以數次循環回到想重來的時間點，但卻這樣的行為卻必須付出代價，那就是他人的時間軸不變，金惠子卻會快速地成長老化，於是為拯救被大卡車撞死的父親，她歷經數十次倒轉手錶的行為，如願救回父親，自己也成為擁有衰老外貌的25歲「老奶奶」，不但全家陷入愁雲慘霧中，可望發展戀情的曖昧對象李俊河（南柱赫飾）也不認得她⋯⋯

有關「時間不斷迴轉」的影視作品，最為人熟知的就是1993年比爾莫瑞、安蒂麥道威爾主演的浪漫喜劇《今天暫時停止》，之後在好萊塢不斷被拿來靈活運用於科幻片、驚悚片、恐怖片等。韓國過去也曾推出電影《兩個月亮》《一天》等懸疑劇情片，但《如此耀眼》卻是頭一遭運用在電視劇，編劇藉著「時間不斷迴轉」這個奇妙的元素，讓女主角變成老奶奶後，與觀眾共同正視到底人生中有哪些是錯過與虛度，其實最該珍惜的是家人及身邊的好友啊！

孫浩俊（右）飾演的哥哥「金英洙」，老是欺負妹妹金惠子。（LiTV提供）

《如此耀眼》找來韓智旼、南柱赫2位近年作品不斷的當紅演員主演，但這齣戲最有價值的演員其實是飾演女主角變老奶奶後的金惠子。今年77歲的金惠子，是韓國話劇演員出身，大小螢幕作品多不可數，曾獲得的女主角獎項同樣也多不可數，純熟深厚的演技自然不在話下，本以為詮釋「內心住著25歲少女靈魂」是個大挑戰，沒想到這對金惠子來說簡直像小菜一碟般輕鬆，讓觀眾在觀賞她內斂真實的演出時，都忍不住讚歎她的外貌彷彿也因而回春了呢！

除了金惠子的演技是這齣戲最大亮點外，飾演哥哥「金英洙」的孫浩俊在戲中無極限的耍白爛與無厘頭，則是《如此耀眼》中最令人噴飯的笑點。而從金家媽媽開小美容院、爸爸開計程車後轉做大樓管理員、兒子金英洙熱衷網路直播且賦閒在家白吃白喝等，都能一窺韓國社會就業狀況不樂觀，以及年輕人沉迷網路等普遍現象。

標榜是奇幻喜劇的《如此耀眼》，以奇幻的外衣包裹著溫暖動人的親情，並佐以真摰的友情與曖昧的愛情，交織出一個題材特別新穎又不失商業的故事。


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