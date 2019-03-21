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贈獎／失戀又如何？金馬奇幻《爛情詩》魯蛇也能變浪漫詩人

娛樂中心／綜合報導

三十三歲的湯瑪斯在浪漫之都巴黎慘被女友拋棄，揮別傷心地和對愛情迷惘的自己，決定啟程返回故鄉匈牙利，準備展開新生活，卻意外翻出年少時期的情詩，喚醒了不同階段的成長回憶，開啟了一連串的自我對話。究竟是從哪一刻起走上了魯蛇之路？是天真爛漫為愛寫詩的純情男孩，還是不甘平庸的叛逆少年？

《爛情詩》劇照。（圖／金馬執委會提供）
▲《爛情詩》劇照。（圖／金馬執委會提供）

本片為匈牙利新銳導演嘉博雷茲的第二部劇情長片，繼《魯蛇又怎樣》後，自編自導自演，再次驚豔影壇。《爛情詩》不只是一部失戀作品，他以大量今昔交錯的手法，綜合天馬行空的想像，透過燦爛的影像和純真的情詩，讓每一段無疾而終的戀曲，都是療癒動人的自我追尋。簡直才華洋溢！

《爛情詩》劇照。（圖／金馬執委會提供）
▲▼《爛情詩》劇照。（圖／金馬執委會提供）

 
==== 參加活動！送你搶先看《爛情詩》====

 ◎活動時間：3/21(四)至3/25(一) 12:00止

◎活動辦法：

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2.看完影片請在下方留言回答：「請分享一首你最喜歡的情詩

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《爛情詩》特映票一組(2張)  
使用時間：4/10（三）19:00
使用地點：台北新光影城

◎得獎公布：3月25日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於4月10日（三）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 金馬奇幻, 爛情詩

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