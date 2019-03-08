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屈中恆疼她把高鐵當公車搭　Vicky：女兒哭訴偏心

記者林彥君／台北報導

家中排行老二很為難，常常被爸媽忽略，爭不過老大，又沒小的得寵。Vicky日前上由納豆、御姊愛共同主持的狼谷競技台《半熟人生》，在最新一集的節目中大聊「老二生存哲學」，Vicky意外爆出二女兒也曾覺得她和屈中恆偏心。

▲▼ Vicky。（圖／狼谷競技台提供）

▲Vicky談起與二女兒之間的趣事。（圖／狼谷競技台提供）
 
Vicky和屈中恆育有4個女兒，其中14歲的二女兒個性獨立，國小五、六年級時，因為好友甄莉的一句玩笑話，決定離開台北，遠赴台中唸書，剛開始她跟屈中恆捨不得，後來還是放手讓女兒去，即使每週辛苦從台北來回台中接送女兒，把高鐵當公車搭，但看到二女兒開心，變得獨立，做父母的也就沒有怨言了。

▲▼ Vicky。（圖／狼谷競技台提供）

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▲Vicky在節目上意外爆出家中老二曾覺得她與屈中恆偏心。（圖／狼谷競技台提供）
 
後來老二國小畢業典禮時，Vicky特別空出時間出席，但屈中恆卡在工作無法到場，老二知道時失望又難過。Vicky透露，屈中恆為了給女兒驚喜，畢業典禮當天搭高鐵直衝台中，趕上參加典禮的最後階段，二女兒一看到爸爸趕來，又驚又喜抱著他大哭，拍照後再趕回台北工作，疼女兒之心暖翻全場。
 
不過Vicky發現，二女兒也曾覺得他們偏心，「我跟屈哥一直都覺得自己是公平的父母。」直到有一天老三哭著抱怨他們對妹妹比較好，當時二女兒冷眼看著老三說：「妳終於知道我以前的感覺了吧！」那時她才嚇一跳，原來二女兒早就感覺不公平，只是放在心裡沒說。節目9日播出。
 

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