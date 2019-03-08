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超越性別的枷鎖！《驚奇隊長》不只是爽片：戲裡戲外她都是英雄

文／仿生鹿

※溫馨提醒，以下內容有大量劇透，請自行斟酌觀看

對於漫威迷們來說，在4月份的重頭戲電影《復仇者聯盟：終局之戰》，還有一部令許多人都不太熟悉的新英雄起源故事，也就是今天要講的《驚奇隊長》。

在《無限之戰》的片尾彩蛋中，尼克福瑞在灰飛煙滅之前，拿出了一個呼叫器使用，上面出現了一個紅藍條紋、帶有金黃星星的標誌，對於漫畫不熟悉的人可能都頓時不解，這個彩蛋的意義是什麼，但稍微認識漫威角色的人就知道，這代表著漫威宇宙中最強大的女英雄之一：驚奇隊長，即將登場。

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▲▼驚奇隊長（圖／迪士尼提供）

故事簡介

《驚奇隊長》故事始於1995 年，克里帝國哈拉星（Hala）服役的佛斯（Vers）從一段混亂片段的惡夢中醒來，準備與部隊指揮官楊格羅和其他隊友執行一項任務，要去營救失蹤的臥底人員，不料卻被偽裝成當地原住民的史克魯爾人給抓住。
在一連串意外之下，佛斯遇見了當時還是神盾局探員的尼克福瑞，而此時神盾局還沒有意識到外星威脅的可能性，把佛斯口中會偽裝成他人外貌的外星人當作笑話。直到尼克福瑞發現自己身旁的菜鳥探員考森被掉包，才明白佛斯口中的都是事實。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）


兩人循著佛斯夢中的人物名字做為線索，找到了一處隱密的空軍基地，這才發現佛斯的身分不單純：她真正的名字其實是卡蘿丹佛斯（Carol Danvers），她並非一名克里人，而是在吸收了空間寶石的能量、接受克里人輸血的地球人。
原來，一直出現在她夢中的女性羅森（克里名是邁威爾Mar-Vell），其實是克里人派遣到地球秘密研發光速引擎的科學家，然而羅森卻發現，克里人與史克魯爾人的戰爭，並非像克里人領導「至高智慧」所說的一樣，其實史克魯爾人只是為了保住家園、反抗克里人的侵略才起身戰鬥。

▲▼驚奇隊長（圖／迪士尼提供）


6年前，發現羅森叛變的克里人，派遣楊格羅的部隊來強奪研究成果，而擔任測試駕駛的卡蘿丹佛斯被捲入兩者的戰爭之中，隨後被楊格羅帶回哈拉星接受「至高智慧」記憶改造。
最後卡蘿的力量終於覺醒，一舉擊退來犯的楊格羅部隊與控訴者羅南艦隊，並且決定繼承羅森的意志，幫助史克魯爾人逃離克里人的追擊、找到新的家園。

女性主義

作為漫威電影宇宙的第一部女英雄獨立電影，免不了會談到女性主義，但《驚奇隊長》並沒有讓人感到過度說教的意味，透過卡蘿的回憶可以得知，從小她在父親、兄弟、軍中男性同袍的父權體制下被壓迫，被認為女性不應該像男性一樣，去參加追逐速度與危險的卡丁車、參軍成為職業軍人，或者是成為翱翔天際的飛行員。
甚至在克里人的社會之下，楊格羅時不時就提醒她應該克制自己、該如何成為一個「合格的戰士」。
然而，面對這些壓迫，她的應對方式不是反擊對方，而是帶著不怕失敗的精神重新站起來，用堅毅的態度證明，性別不是能夠左右一個人成就的原因。
這是一段尋回自我的旅程，同時也是從女性角度出發、探索自身在社會中的地位。如同卡蘿的名字，會被克里人稱為「佛斯」（Vers）是因為斷裂的軍牌只剩下後半段，直到後來她尋回了另外一半，同時也找回了自己真正的名字。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

電影將卡蘿所尊敬的邁威爾從原作漫畫中的男性改為女性，這是對於性別角色的一次反轉。同時，也將卡蘿飼養的橘貓名字改叫做「呆頭鵝」（Goose，漫畫則是叫Chewie，也就是星際大戰裡丘巴卡的暱稱），不僅是向阿湯哥主演的經典空軍電影《捍衛戰士》致敬，更是對這個當時令美國男性青年對空軍為之嚮往的標竿，又做了一次反轉。
飛行員眼帶雷朋眼鏡、手拿飛行員頭盔的硬派帥氣，難道只有男性才能勝任嗎？綜觀歷史之中，「飛行」對於女權的意義並不小，畢竟這個性別刻板印象非常強的工作，無論在電影或現實中總是由男性來扮演。

▲▼驚奇隊長（圖／迪士尼提供）


然而在美國的飛行歷史之中，有一位非常著名的女權運動者愛蜜莉亞·艾爾哈特（Amelia Earhart），不僅是第一位獨自飛越大西洋的女性，更是積極打破性別刻板、協助建立了一個女飛行員組織。
卡蘿丹佛斯飛躍的不只是天空和宇宙，更是靠著自己的力量，突破了社會賦予性別的枷鎖。最後無視楊格羅的挑釁，直接給上一擊能量衝擊波，無疑是對這種尊嚴之爭的老套電影橋段，給了一記最好的嘲諷。

油漬搖滾與90年代的鄉愁

在電影裏頭我們可以看到不少90年代的回憶：百視達、實體彈珠台、投幣唱片機，還有一些經典的音樂，例如TLC、Nirvana與片尾的The Hole。在卡蘿的房間之中也貼Smashing Pumpkins的專輯海報，電影中期也換裝穿著Nine Inch Nails的T恤。

當卡蘿把克里戰服換成了地球人的衣服時，尼克福瑞對她說了一句「你穿龐克看起來很不錯」，事實上這裡的「龐克」並非「Punk」，原文發音應該是「Grunge」，也就是美國90年代最主流的音樂類型之一，油漬搖滾。

（註：油漬搖滾的樂風雖然有部分是源自龐克，但是穿著上並不相同，油漬搖滾樂團的風格比較偏頹廢風。）

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

當卡蘿被楊格羅的小隊給抓住，與「至高智慧」第二次會面的時候，用了Nirvana著名樂曲之一《Come as You Are》。雖然很多人提及Nirvana時，第一時間會想到他們最著名的歌曲《Smells Like Teen Spirit》，但在這部電影之中，使用前者的確是比較適合的。「Come as you are」，就用你原本的樣貌來面對自我，不是社會塑造的形象、不是別人給予寄望的模樣，而是你自己所渴望成為的那個樣子。

而在第一段片尾播放了The Hole的《Celebrity Skin》，說起The Hole這個樂團，不得不提的就是主唱Courtney Love，在90年代充滿男性的油漬搖滾音樂圈衝出了一片天，更可以說是90年代最具代表性的女性搖滾樂手之一，叛逆的風格、強烈跳脫傳統女性的框架，無一不是與驚奇隊長所要傳達的女性主義相關。

驚奇隊長與終局之戰

這部電影中我們可以看到，原作漫畫裡驚奇隊長的多數能力都有出現，例如能量衝擊波、宇宙飛行、超人力量等等。
在原作漫畫中，驚奇隊長的能力是來自於克里人所發射的宇宙能量束攻擊，而電影中則是改變這點，她的超能力是源自於空間寶石的能量。這是否會為她的能力帶來變數，在《終局之戰》中出現原作未曾擁有的能力呢？

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

而從第一段片尾彩蛋來看，美國隊長等人並沒有第一時間想出解救其他人的辦法，只能乾等著尼克福瑞留下的呼叫器到底能做什麼。而驚奇隊長也在最後現身眾人眼前。或許這也說明了，漫威電影宇宙的下一個階段，可能會將故事與領導的重心交棒到驚奇隊長手上。

而在她離開地球的20多年時間，是否已經因為熟悉自己的力量而發展出新能力？從電影中的時間軸來看，呼叫器發射信號後，應該過不到一天的時間，驚奇隊長就立刻趕回到地球救援，這樣驚人的移動速度可能也會在《終局之戰》左右情勢也說不定。

後記

原本布麗拉森釋出第一張劇照時，許多人都說她的方臉不適合演驚奇隊長，但其實走進電影院觀看時，你會發現她讓人越看越順眼，而且戲裡戲外布麗拉森都秉持著女性主義的精神。雖然上映前在美國引發了不少風波，但這也證明了，女性主義仍是需要人們宣揚的精神。

純粹以一部電影來看，《驚奇隊長》或許不是那麼出色，頂多算是佳作。但以英雄電影的起源故事來說，除了跳脫一開始就既定的善惡分界外，整體故事一點也不拖泥帶水，更大膽地反轉了人們對於外貌所造成的善惡既定印象。
或許在未來，我們並不會再對英雄起源電影感到不耐煩，因為《驚奇隊長》證明了一件事，那就是漫威不是只會套用起源電影公式，還有很多的可能性與手法來讓大家認識一名全新的角色。

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驚奇隊長, Captain Marvel, Brie Larson, 布麗拉森, 裘德洛, 漫威, 電影, 仿生鹿

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