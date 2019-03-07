章子怡爸媽反對汪峰當女婿！　因為「2個傳統原因」連老公名字都不能講

記者張靖容／綜合報導

大陸影星章子怡近來加盟陸綜《妻子的浪漫旅行2》，在最新一集的節目當中，她主動聊到當初決定嫁給汪峰時的心情，表示爸媽反對兩人結婚，但她卻想要為自己活一次。

▲《妻子的浪漫旅行2》宣傳海報。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

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章子怡在最新一集的《妻子的浪漫旅行2》中，向旅行的同伴們分享當初和大陸歌手汪峰結婚時，所遭遇到的困難。她說當初決定和對方結婚時，心裡就想著要為自己活一次，所以也不顧爸媽的反對，就去結婚了。團長謝娜問爸媽為何反對兩人結婚？她回答說，因為汪峰離過婚，又有孩子，長輩比較傳統，無法接受，所以搞得結婚初期與爸媽關係很不好，連老公的名字都不能當面提起。

▲章子怡在《妻子的浪漫旅行2》中聊當初與汪峰結婚時，遇到的困難。（圖／翻攝自芒果TV）

章子怡繼續說到，剛結婚時，與老公一起在爸媽家樓下租了房子。有一次與老公去大樓中的餐廳吃飯，吃完飯準備坐電梯回家時，電梯在爸媽住的那一層樓停了下來，當下的心情真的是七上八下，緊張到不行，深怕碰見雙親，電梯門一開，爸媽還有其他家人就像莫非定律般的出現了！

▲章子怡在《妻子的浪漫旅行2》中聊當初與汪峰結婚時，遇到的困難。（圖／翻攝自芒果TV）

大家見到彼此的那一刻，空氣彷彿凝結般，尷尬到不行，還好章子怡機智的向爸媽說道：「我們兩個想去看看你們。」可惜的是，氣氛還是讓人感到不自在。

▲章子怡在《妻子的浪漫旅行2》中聊當初與汪峰結婚時，遇到的困難。（圖／翻攝自芒果TV）

幸虧後來章子怡的爸媽對汪峰的態度改變了，因為汪峰總是把他們當朋友一般對待，向岳父發出邀請，詢問是否要一起出去玩，幫助岳母解決問題，或擔任傾聽者，替岳母想不通的事情釐清邏輯，以及思考該如何釋懷，最後成功得到老婆家人的認可，成為真正的一家人。

▲汪峰在節目中說他與岳父岳母的相處模式就像朋友。（圖／翻攝自芒果TV）