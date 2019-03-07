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Selina甜笑認欣賞張軒睿！下秒揭「差11歲代溝」大叫：很傻眼

記者盧薇淩／台北報導

Selina（任家萱）近期在實境戀愛節目《女兒們的戀愛》中，和相差11歲的小鮮肉男星張軒睿約會，兩人在節目上的超有愛互動，讓網友紛紛「敲碗」交往。她7日擔任陽光基金會臉部平權運動公益大使，坦言欣賞張軒睿，「我覺得他蠻懂我的，很多時候蠻聊得來，很有默契，這是很奇妙的事。」不過相差11歲，也笑說有些微代溝，讓她瞬間傻眼。

▲▼selina公益活動 。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝微博）

▲Selina和張軒睿在戀愛節目中約會。（圖／記者屠惠剛攝）

Selina在節目中對張軒睿說，「認識你真好。」一講完眼見張軒睿沒反應，但其實是想舖哏孫耀威歌曲《認識你真好》，Selina大叫說：「他不知道是一首歌！我很傻眼，問他真的不知道？哇，還真的有點差距。」不過雖有11歲的差距，兩人性格上合拍，「他許多時候比我成熟，他自己的人生經驗，也蠻多故事的，所以相處起來沒這麼多歲。」兩人在節目中放天燈，從未放過天燈的Selina說：「那一秒覺得他很man，蠻冷靜的，不會跟著我一起慌。」

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▲▼selina公益活動 。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝微博）

▲Selina出席臉部平權運動臺北國道馬拉松記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

Selina先前放話2019年「準備好戀愛」，身旁的朋友也陸續介紹約會機會，可惜最近行程滿檔，一口氣推走了2、3個對象，她說：「我真的太忙啦，很難約。」他也開出擇偶條件，希望孝順、善良、正能量又有安全感，「我自己從去年開始，有一點負能量，有時候很正面、有時悲觀，但要自己平衡。」

妹妹任容萱在節目中約會，Selina笑說：「對象一個比一個優，怎麼搞得，我身邊的人開始生小孩， 我就開始鼓吹我妹，條件那麼好，很希望她可以趕快生小孩。」但任容萱現在對小孩「有些害怕」，不太懂得如何跟小孩相處，於是現在順其自然，「如果她現在有好的緣分，一定是支持到底。」

▲▼selina公益活動 。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝微博）

▲Selina擔任公益大使。（圖／記者屠惠剛攝）

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