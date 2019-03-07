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《星光》謝震廷遭霸凌「抓到垃圾場」：逼當流氓小弟跑腿

記者林彥君／台北報導

謝震廷日前上中視《改變的起點》，謝震廷坦言，當年因進入《超級星光大道》八強，彷彿歷經一場「奇幻之旅」，年少成名帶來了難以想像的心酸，他曾遭受同學霸凌及好友的抹黑重傷，令他對人性頓失信心。謝震廷想起父母離異，自己無力挽回，心中仍感到愧咎自責，在錄影現場忍不住淚水潰堤。

▲▼ 謝震廷。（圖／中視提供）

▲謝震廷想到家人，忍不住落淚。（圖／中視提供）

2007年《超級星光大道》轟動全台，因星光幫爆紅的謝震廷，每天下課10分鐘變成他的簽名會，一開始他覺得驚奇、開心，但當他看見同學為了簽名而大打出手或心生不滿時，一切逐漸變成精神壓力。謝震廷變成校園霸凌的受害者，他當時常被抓到垃圾場問話，「聽說你很囂張、耍大牌？」等言語威脅，為了保護自己，謝震廷只好當起流氓學生的跑腿小弟，幫忙買便當、幫忙簽名。

但最讓謝震廷受傷的是，好朋友因心生忌妒，在聯絡簿寫他的壞話跟老師告狀，甚至還到謝震廷的部落格留言抨擊。當時才13歲的謝震廷對人性頓失信心，「那是我非常受傷的一個晚上，我哭到流鼻血、胸悶，那感覺很痛苦，從那個時候我對於相信人，這件事情就比較保留。」

▲▼ 謝震廷。（圖／中視提供）

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▲謝震廷。（圖／中視提供）

謝震廷來自一個愛唱歌的家庭，從單純熱愛歌唱到全心投入創作。2016年，他終於卸下星光幫光環，一舉奪下金曲獎最佳新人，但金曲獎隔天，他突然恐慌症發作，一個重心不穩在住家摔倒，頭部遭受重擊。一路走來歷經身心煎熬，謝震廷感謝媽媽力挺相伴，「她是我的神力女超人。」

提到媽媽當年為了堅持讓他圓夢，跟父親產生歧見而離異時，謝震廷忍不住情緒淚崩，「一個小孩子最不願看到的就是家庭的破裂，但是又無能為力的時候…我現在的夢想就是，我想要重新把這個家找回來。」

年少成名的謝震廷走出內心的灰暗世界，如今藉由音樂創作以及投身公益，找到生命出口；他沉澱後再出發，要把更多的愛用音樂傳遞出去。節目周六下午2點播出。

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