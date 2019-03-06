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廖峻中風後近況曝光！　復健過猛「2病痛」上身醫喊停

記者李欣容／台北報導

資深藝人廖峻去年底中風送醫，至今已2個多月，今兒子廖錦德代父出席華視節目發表會，宣傳電視電影《寸尺》，受訪時透露爸爸復健狀況很好，但有些操之過急，坐骨神經痛、貧血等症狀找上身，連醫生都開口要他慢慢來。

▲▼廖錦德談父親廖峻復健狀況 。（圖／記者李欣容攝）

▲▼廖錦德談父親廖峻復健狀況 。（圖／記者李欣容攝）

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廖錦德透露，廖峻為了想要趕快好起來，每天認真復健，甚至有點積極過度，「他之前爬了3層樓，腿就沒力，坐骨神經就開始痛，反而醫生說不要再做了，幫他請假3天，甚至有貧血狀況出現，要盡量讓他休息，避免跌倒。」

▲▼廖錦德談父親廖峻復健狀況 。（圖／記者李欣容攝）

▲廖錦德模仿廖峻復健表情 。（圖／記者李欣容攝）

廖錦德表示，廖峻中風影響到身體右側，包括寫字、吃飯等皆有影響，好在爸爸樂觀積極，配合醫院的復健計畫，每天按表操課，現在已經有些待不住想回家了，不過為了整個療程，還是會住院到4月底。

▲廖峻兒子怒斥偷拍者。（圖／翻攝自Facebook／廖峻／錦德）

▲廖錦德（左）暫時不接工作，專心照顧爸爸。（圖／翻攝自Facebook／廖峻／錦德）

自從廖峻中風以來，廖錦德親力親為照顧，雖有請看護幫忙，但他仍想親自陪在爸爸身邊，先前在拍公視《苦力》時，他片場、醫院來回跑，幾乎沒回家，睡眠不足還差點開車撞到人，至今都不敢告訴爸爸，反倒是廖峻開口要他不用天天報到，要他抓緊時間休息。

▲廖峻中風在醫院過年，大年初三向粉絲拜年。（圖／翻攝廖峻臉書）

▲廖錦德（右）和廖峻父子情深。（圖／翻攝自Facebook／廖峻／錦德）

至於廖峻出院後的規劃，廖錦德笑說，他和爸爸都是很「愛演」的人，放不下對戲劇的熱愛，但接下來戲會挑著接，八點檔類太耗費體力的就暫時不考慮。

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