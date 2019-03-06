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守身24年脫了！宋柏緯總統套房獻出「第一次」

記者李欣容／台北報導

張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅主演戲劇《愛情白皮書》9日首播，第一集宋柏緯就獻出入浴秀，大露身材。第一次拍入浴戲的他，僅穿了泳褲就上場，也沒特別先做伏地挺身，唯一的暖身運動竟是跟劇組一起「打泡泡」。

▲▼宋柏緯《愛情白皮出》獻出第一次入浴戲 。（圖／東森提供）

▲宋柏緯在劇中飾演海歸菁英 。（圖／東森提供）

劇中宋柏緯飾演的「瞿守治」首集就以海歸菁英光榮歸國，住著投資方提供的總統套房，出場時他上身全裸，在浴池中只有泡泡遮住身體，但隱約可以看出精壯的身形。

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為了讓泡泡能完整覆蓋身體，劇組特別買了泡泡劑，但眾人不知怎麼正確使用，不斷失敗，最後發現飯店浴缸是按摩浴缸，直接打開開關，泡泡立刻滿出來，大夥兒白忙一場，讓宋柏緯哭笑不得。

▲▼宋柏緯《愛情白皮出》獻出第一次入浴戲 。（圖／東森提供）

▲宋柏緯獻出第一次入浴戲 。（圖／東森提供）

也因為是第一次進總統套房，像劉姥姥進大觀園開了眼界，宋柏緯一進去就把每個角落都參觀了一遍，還驚呼，「裡面光洗手間都是我房間的兩倍大，照廁所的鏡子時，都覺得自己特別帥。」

▲▼宋柏緯《愛情白皮出》獻出第一次入浴戲 。（圖／東森提供）

▲宋柏緯在總統套房拍攝，直喊賺到了。（圖／東森提供）

除此之外，裡面還有酒吧台、餐車等等，也藉這次拍攝吃了飯店所有高檔的美食，甚至還有跟他的嘴巴一樣大顆的草莓，讓他直呼拍這場戲賺到。台視、東森《愛情白皮書》將於3月9日台視晚間10點、3月10日東森綜合32頻道首播。

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愛情白皮書, 王淨, 張庭瑚, 宋柏緯, 謝翔雅, 吳岳擎

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