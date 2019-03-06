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S媽認了：經營兩地婚姻不容易　戳破大S吵架關鍵「和老公婆婆這點不合」

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）與汪小菲結婚8年多，育有1對兒女，婚姻生活美滿，6日卻爆出婚變危機，原因眾說紛紜，對此，她表示：「我們目前婚姻很穩定，沒有危機。」媽媽也出面回應了。

▲野生大S普吉島「鳥仔腳現形」。（圖／翻攝自大S微博）

▲大S結婚8年多。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

據《蘋果日報》報導，S媽否認大S和汪小菲離婚，「熙媛和小菲不會離婚，夫妻偶爾爭執很正常，經營兩地婚姻本來就不容易。」她進一步表示女兒和女婿之所以吵架，並非是外傳的金錢問題，而是一對兒女的就學問題，目前2個小孩都在台北念書，但女婿和親家母希望2個小朋友到大陸就學。

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▲小玥兒長大了，超像大S。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

▲大S爆婚變。（圖／翻攝自微博／大S徐熙媛）

大S先前在《幸福三重奏》實境秀中常曬恩愛，但她曾覺得汪小菲不讓她多吃飯、嫌汪小菲「明明是做餐飲的，為什麼不讓你的老婆吃東西呢？」老公則希望她規律飲食，她當下則回嘴覺得餓了就吃、不餓就不吃，兩人似乎因為小小吃飯問題就能火爆拌嘴。另外汪小菲在客廳開了電視就去房間躺下，也被大S嫌，「你要躺先把電視關了啊！」生活習慣似乎也有不少摩合。

汪小菲曾表示自己說話就是抑揚頓挫、情緒飽滿，有時大S會問：「你幹嘛凶我？」他只好冤枉地說：「我沒凶妳啊！」他更強調經營婚姻用心良苦，「任何事都將心比心吧，很多人都說太太和丈母娘對我特別好，但那是我付出得來的，逢年過節，都是我在陪她們過，能回家吃飯就回家，能邀丈母娘一起就邀。」

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