吳謹言仙女甜笑走紅毯　下一秒「甩飛戒指」嚇到吃手手

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星吳謹言因為演出《延禧攻略》中的宮鬥霸主魏瓔珞而一夕爆紅，5日晚間在2019電視劇品質盛典的紅毯上，才剛站在背板前準備拍照，結果一抬手卻把戴在手上的戒指給甩飛了。只見吳謹言一瞬間嚇得叫出聲來，還忍不住雙手摀著嘴，差點沒跳起來，幸好紅毯上的工作人員及時上前幫她撿起戒指，但吳謹言的超萌反應已經笑翻大批網友。

▲吳謹言走紅毯甩飛戒指，嚇到的樣子超萌。（圖／翻攝自微博／扒圈星探）

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2019年電視劇品質盛典於5日在上海舉辦，紅毯上星光熠熠，出席藝人們無不盛妝打扮，吳謹言也以一襲無袖印花洋裝亮相，纖細身材在飄逸洋裝的襯托下顯得更為氣質脫俗，宛如仙女下凡。在行走間吳謹言始終帶著親切微笑向大家揮手，卻沒想到疑似因為她真的太瘦了，戒指竟在一個move後被甩飛出去，吳謹言被突如其來的「意外」嚇到掩著嘴有些不知所措，還好工作人員即刻救援，讓逃跑的戒指物歸原主。

▲▼吳謹言出席2019電視劇品質盛典，親切揮手卻把戒指給甩飛。（圖／翻攝自微博／扒圈星探）

事後，「吳謹言紅毯甩飛戒指」的小插曲登上微博熱搜榜，直率可愛的反應也讓網友笑說「簡直嚇出表情包」、「想致富就要跟緊吳謹言的腳步」。而吳謹言被媒體問到此事，也搞笑地表示「戒指挺有性格的，想幹嘛就幹嘛」，更笑說可能是因為下雨天，手指熱脹冷縮了才會這樣。