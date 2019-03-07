有一種愛情叫劉寅娜和李棟旭！《鬼怪》第四世終於修成甜蜜愛情

文／yeonhee

유인나 & 이동욱 // 劉寅娜 & 李棟旭

有一種螢幕愛情叫做劉寅娜和李棟旭。

以下有《鬼怪》和《觸及真心》劇情雷，慎入。

請繼續往下閱讀...

播種、澆水、等待、收穫，這是《鬼怪》裡的四世說。王黎（李棟旭）和金善（劉寅娜）兩人錯綜複雜的愛情，全都由最初他無法戰勝的自卑感開始。

▲李棟旭、劉寅娜從《鬼怪》延續愛情。（圖／愛奇藝台灣站提供）

刺入金善胸口裡的箭，包含著兩人相愛卻無法印證的事實。她在王與臣之間的鬥爭裡妥協，因為這是她能為他做的最大犧牲；他則選擇了賜死，因為奸臣當道，蒙蔽了本應看見正反兩面的雙眼。他們不是不愛對方，而是被太多的絆腳石阻礙了。這是「播種」。

幾百年後，天橋那兒的相遇，她撥了撥頭髮向靦腆的他說了兩人該世的第一句話 ——「很高興認識你，我是Sunny！」而這時不知為什麼，他留下了一滴眼淚。這世的他不是王黎，而她也不是金善，可是就那麼命中注定再次相遇。雖然前世的記憶已經不復存在，但刻骨銘心的愛戀之情永遠不會抹滅。

（圖／翻攝自도깨비臉書）

他在石牆路那兒的坦白，祈求她能有個完美結局，至於最壞、最痛苦的記憶留給自己就好，不想一次又一次把最深愛的她變得傷痕累累。她也知道，最錯的不是王黎，而是錯誤時間裡發生錯誤的故事，所以與其告白自己沒有忘記那些記憶，反之要他以這世來贖罪。這是兩人的必跨難題，這是「澆水」。

而說了那麼多，我覺得第三世的「等待」其實是《鬼怪》完結之後到《觸及真心》開播的這段時間。「等待」已不再是他倆的事，是被這段可歌可泣的愛情打動的我們大家的事。

刑警與演員，到現在的木訥律師與過氣明星，這是「收穫」的時刻。蹩腳演技聞名的吳真心（劉寅娜），為了爭取角色而到Always事務所工作，遇上了勝訴率超高的律師權正祿（李棟旭），因為傻白甜的性格，每每都天真無邪，讓人無法對她動氣。

▲李棟旭、劉寅娜在《觸及真心》重演天橋相遇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

衣著問題而無法彎腰撿取散落滿地的資料、輕鬆拿起代言物品重現廣告一幕只怕他不知道，到後來成功勸說證人到法庭、以及看到他受傷眼裡都是擔心，他們倆就像紅繩互綁，無法分開，注定的緣分終於修成。

在同樣的石牆路，他發現了她其實也有無人能體會的落寞，終於舉起那隻猶豫的手腕，就如天橋上她的問候，似曾相似，開啟了這世的幸福愛情。

會錯意把手放進權律師的口袋，可是第二次就由他親自把真心的手放進自己的口袋裡。就那麼簡單的一個舉動，卻好比蜜糖的甜蜜，不像砂糖那樣入口即化，而是擁有殘留於口中的淡淡甜味。能做到這個的只屬他倆。

看著劉寅娜和李棟旭，一定會想起《鬼怪》的他們，也或許因為有《鬼怪》的淒美相戀，作為觀眾的我們恨不得馬上看到一個終於擁有完美結局的王黎與金善。謝謝《鬼怪》的存在，讓我可以拋去長時間的男女主角摸索，一看就能陷入他們的情侶感，也感謝《觸及真心》導演的用心，用曾經的感覺重新包裝成現在的愛意。

可能《觸及真心》沒有異常豐富的劇情色彩，可是我會因為這對螢幕情侶而看。劉寅娜演出了至今最好看的一個角色，而李棟旭也找到了角色的感覺。不管是王黎和金善，還是權正祿和吳真心，他們是我心中最佳螢幕愛情的佼佼者。

yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多yeonhee專欄文章