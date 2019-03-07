ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

有一種愛情叫劉寅娜和李棟旭！《鬼怪》第四世終於修成甜蜜愛情

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

유인나 & 이동욱 // 劉寅娜 & 李棟旭

有一種螢幕愛情叫做劉寅娜和李棟旭。

以下有《鬼怪》和《觸及真心》劇情雷，慎入。

請繼續往下閱讀...

播種、澆水、等待、收穫，這是《鬼怪》裡的四世說。王黎（李棟旭）和金善（劉寅娜）兩人錯綜複雜的愛情，全都由最初他無法戰勝的自卑感開始。

▲李棟旭、劉寅娜《鬼怪》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李棟旭、劉寅娜從《鬼怪》延續愛情。（圖／愛奇藝台灣站提供）

刺入金善胸口裡的箭，包含著兩人相愛卻無法印證的事實。她在王與臣之間的鬥爭裡妥協，因為這是她能為他做的最大犧牲；他則選擇了賜死，因為奸臣當道，蒙蔽了本應看見正反兩面的雙眼。他們不是不愛對方，而是被太多的絆腳石阻礙了。這是「播種」

幾百年後，天橋那兒的相遇，她撥了撥頭髮向靦腆的他說了兩人該世的第一句話 ——「很高興認識你，我是Sunny！」而這時不知為什麼，他留下了一滴眼淚。這世的他不是王黎，而她也不是金善，可是就那麼命中注定再次相遇。雖然前世的記憶已經不復存在，但刻骨銘心的愛戀之情永遠不會抹滅。

▲李棟旭、劉寅娜《鬼怪》劇照。（圖／翻攝自도깨비臉書）

（圖／翻攝自도깨비臉書）

他在石牆路那兒的坦白，祈求她能有個完美結局，至於最壞、最痛苦的記憶留給自己就好，不想一次又一次把最深愛的她變得傷痕累累。她也知道，最錯的不是王黎，而是錯誤時間裡發生錯誤的故事，所以與其告白自己沒有忘記那些記憶，反之要他以這世來贖罪。這是兩人的必跨難題，這是「澆水」

而說了那麼多，我覺得第三世的「等待」其實是《鬼怪》完結之後到《觸及真心》開播的這段時間。「等待」已不再是他倆的事，是被這段可歌可泣的愛情打動的我們大家的事。

刑警與演員，到現在的木訥律師與過氣明星，這是「收穫」的時刻。蹩腳演技聞名的吳真心（劉寅娜），為了爭取角色而到Always事務所工作，遇上了勝訴率超高的律師權正祿（李棟旭），因為傻白甜的性格，每每都天真無邪，讓人無法對她動氣。

▲李棟旭、劉寅娜《觸及真心》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李棟旭、劉寅娜在《觸及真心》重演天橋相遇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

衣著問題而無法彎腰撿取散落滿地的資料、輕鬆拿起代言物品重現廣告一幕只怕他不知道，到後來成功勸說證人到法庭、以及看到他受傷眼裡都是擔心，他們倆就像紅繩互綁，無法分開，注定的緣分終於修成。

在同樣的石牆路，他發現了她其實也有無人能體會的落寞，終於舉起那隻猶豫的手腕，就如天橋上她的問候，似曾相似，開啟了這世的幸福愛情。

會錯意把手放進權律師的口袋，可是第二次就由他親自把真心的手放進自己的口袋裡。就那麼簡單的一個舉動，卻好比蜜糖的甜蜜，不像砂糖那樣入口即化，而是擁有殘留於口中的淡淡甜味。能做到這個的只屬他倆。

看著劉寅娜和李棟旭，一定會想起《鬼怪》的他們，也或許因為有《鬼怪》的淒美相戀，作為觀眾的我們恨不得馬上看到一個終於擁有完美結局的王黎與金善。謝謝《鬼怪》的存在，讓我可以拋去長時間的男女主角摸索，一看就能陷入他們的情侶感，也感謝《觸及真心》導演的用心，用曾經的感覺重新包裝成現在的愛意。

可能《觸及真心》沒有異常豐富的劇情色彩，可是我會因為這對螢幕情侶而看。劉寅娜演出了至今最好看的一個角色，而李棟旭也找到了角色的感覺。不管是王黎和金善，還是權正祿和吳真心，他們是我心中最佳螢幕愛情的佼佼者。

yeonhee
不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多yeonhee專欄文章

推薦閱讀

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友

任容萱約會185cm帥男模！　見他「開車1個小動作」被電到害羞：好man喔

不許帶走我的ELF！　目睹歌迷被趕出場…SJ東海演唱會上狂喊：你要去哪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友

任容萱約會185cm帥男模！　見他「開車1個小動作」被電到害羞：好man喔

不許帶走我的ELF！　目睹歌迷被趕出場…SJ東海演唱會上狂喊：你要去哪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

觸及真心, 劉寅娜, 鬼怪, 李棟旭, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 有一種愛情叫劉寅娜和李棟旭！《鬼怪》第四世終於修成甜蜜愛情
  2. 傻傻分不清楚？楊貴媚「以為阿翰跟薯條不同人」
  3. Netflix將翻拍馬奎斯《百年孤寂》　他曾說：只要我能阻止就不會發生
  4. 女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作
  5. 《玩很大》沒公開的秘密！吳宗憲曝「限定攻略」會輸都是這個原因
  6. 差點和ZICO、宋旻浩組團！韓語嘻哈入門從這2位開始聽就對了
  7. 小嫻被瞎爆「婚變後鏟肉15kg」！　減肥2關鍵正面回應了
  8. 獨家／許維芳曝人群恐懼　「重金屬樂」找到第一次的勇敢
  9. 林心如私約「2戲劇女神」陣容超狂！　激萌小娃現身…網瘋猜：是小海豚嗎
  10. 瘋電影／當幸福提早來　那個你沒準備生出來的兒子來了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366