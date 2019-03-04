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快訊／電音天團「超凡」主唱陳屍家中！　享年49歲

記者傅家妤／綜合報導

英國電音天團「超凡」（The Prodigy）主唱齊斯弗林特（Keith Flint）3日被發現陳屍家中，享年49歲，英國警方透露，醫護人員被通知到場時，他已經沒有生命跡象，他的死因暫時並無可疑，但詳細原因仍有待法醫檢驗後進一步釐清。

▲▼「超凡」主唱陳。（圖／翻攝自Facebook／超凡）

▲「超凡」主唱齊斯弗林特在家中猝逝。（圖／翻攝自Facebook／The Prodigy）

據英國《太陽報》報導，警方發言人透露，醫護人員是在英國時間3日早上8點08分接到通報，當趕到齊斯弗林特位於倫敦郊區Essex的住處時，他已經沒了生命跡象，「我們已經通知了他的家人，目前死亡原因並沒有任何可疑，之後也會把報告交給法醫。」

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▲▼「超凡樂團」。（圖／翻攝自Facebook／超凡樂團）

▲超凡樂團是電音界的傳奇。（圖／翻攝自Facebook／超凡樂團）

「超凡樂團」是90年代主流電音樂團之一，他們於1989年第一次演出後，就引起不少關注，在1996年推出作品《Take That's How Deep Is Your Love》，就強佔了各大排行榜，單單在英國就賣出了超過60萬張，銷量驚人。主唱齊斯弗林特的前衛髮型一直以來也是該團的代表「標誌」之一，是他們的一大特點。

▲▼「超凡樂團」。（圖／翻攝自推特／超凡樂團）

▲超凡樂團發文。（圖／翻攝自推特／超凡樂團）

近來齊斯弗林特才剛從澳洲巡演回到英國，他的最後一場演出是在2月2日，沒想到事隔1個月，就傳出死訊，消息讓歌迷震驚不已。「超凡樂團」也發聲明證實死訊，並稱齊斯弗林特是「樂壇的先鋒、啟發者及傳奇。」

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關鍵字

超凡, The Prodigy, 齊斯弗林特, Keith Flint

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