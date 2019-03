快訊／電音天團「超凡」主唱陳屍家中！　享年49歲

記者傅家妤/綜合報導

英國電音天團「超凡」(The Prodigy)主唱齊斯弗林特(Keith Flint)3日被發現陳屍家中,享年49歲,英國警方透露,醫護人員被通知到場時,他已經沒有生命跡象,他的死因暫時並無可疑,但詳細原因仍有待法醫檢驗後進一步釐清。

▲「超凡」主唱齊斯弗林特在家中猝逝。(圖/翻攝自Facebook/The Prodigy)

據英國《太陽報》報導,警方發言人透露,醫護人員是在英國時間3日早上8點08分接到通報,當趕到齊斯弗林特位於倫敦郊區Essex的住處時,他已經沒了生命跡象,「我們已經通知了他的家人,目前死亡原因並沒有任何可疑,之後也會把報告交給法醫。」



▲超凡樂團是電音界的傳奇。(圖/翻攝自Facebook/超凡樂團)



「超凡樂團」是90年代主流電音樂團之一,他們於1989年第一次演出後,就引起不少關注,在1996年推出作品《Take That's How Deep Is Your Love》,就強佔了各大排行榜,單單在英國就賣出了超過60萬張,銷量驚人。主唱齊斯弗林特的前衛髮型一直以來也是該團的代表「標誌」之一,是他們的一大特點。

▲超凡樂團發文。(圖/翻攝自推特/超凡樂團)

近來齊斯弗林特才剛從澳洲巡演回到英國,他的最後一場演出是在2月2日,沒想到事隔1個月,就傳出死訊,消息讓歌迷震驚不已。「超凡樂團」也發聲明證實死訊,並稱齊斯弗林特是「樂壇的先鋒、啟發者及傳奇。」