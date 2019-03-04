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麥莉IG悼念「最棒的她」　《美國好聲音13》珍妮絲弗里曼猝死家中

記者張靖容／綜合報導

歌手珍妮絲弗里曼（Janice Freeman）2017年參加《美國好聲音》第13季，晉升全國11強止步。她於禮拜六（2日）卻被證實因肺炎導致血栓回流心臟而猝死家中。

▲珍妮佛哈德森、麥莉希拉。（圖／翻攝自臉書／Miley Cyrus、Jennifer Hudson）

珍妮絲弗里曼於2日猝死於家中。（圖／翻攝自臉書／Janice Freeman）

珍妮絲2017年參加《美國好聲音》第13季，當時演唱謎幻樂團（Imagine Dragons）的《Radioactive》，以強而有力的嗓音驚豔評審團，令迪士尼小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）及珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）為她轉身，最後加入麥莉希拉戰隊，晉升全國11強止步，卻在禮拜六（2日）不幸於家中猝死。珍妮絲的發言人向外媒透露，珍妮絲患有嚴重的肺炎纏身多年，禮拜六（2日）時卻因為血栓回流心臟導致呼吸困難，丈夫Dion立刻實施CPR直到救護車將她送至附近的醫院，卻還是遺憾的宣告不治身亡。

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麥莉希拉及珍妮佛哈德森紛紛在3日於IG上悼念珍妮絲，珍妮佛哈德森寫到：「珍妮絲的歌聲及面對生活的態度，對我們來說都是一種祝福與鼓勵，我以最誠摯的心為她的女兒及家人祈禱。」麥莉希拉則在IG限時動態上發了一張彩虹照並寫到：「謝謝妳帶來的一切，這張彩虹照代表了最棒的妳。」

▲悼念珍妮絲。（圖／翻攝自Instagram／iamjhud）

▲發文悼念Janice Freeman。（圖／翻攝自Instagram／iamjhud、mileycyrus）

珍妮佛哈德森、麥莉希拉在IG上悼念珍妮絲弗里曼。（圖／翻攝自Instagram／iamjhud、mileycyrus）

另外，歌手克里斯塔爾劉易斯（Crystal Lewis）及美國知名主持人喬伊里德（Joy Reid），也在推特上悼念這位擁有驚人嗓音的實力唱將。

珍妮絲在結束《好聲音》比賽後，依然與麥莉希拉保持著很親密的關係，並在去年於推特上發文表示，麥莉希拉在她最困難的時候，幫她付了6個月的房租及定金，好讓她能夠撐過經濟拮据的時期，並引用聖經詩篇的話語祝福對方，願上帝能夠賜給麥莉所有的所求所想。

▲珍妮佛哈德森、麥莉希拉。（圖／翻攝自臉書／Miley Cyrus、Jennifer Hudson）

麥莉希拉曾替珍妮絲弗里曼付了半年的房租，幫珍妮絲度過經濟難關。（圖／翻攝自臉書／Miley Cyrus）

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美國好聲音, 麥莉希拉, 珍妮佛哈德森, 珍妮絲弗里曼

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