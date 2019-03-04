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姜丹尼爾依約定「火速開新IG」！5字自介1hr湧3萬粉追蹤

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體Wanna One人氣最高的成員姜丹尼爾，3日爆出向公司提出解約，還決定斷捨離擁有藍勾勾認證的IG帳號，宣布將創新的，果然今（4）午他火速開了新IG，寫下5個英文字真的和公司決裂了。

▲姜丹尼爾火速開新IG。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾火速開新IG。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

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姜丹尼爾在稍早開了新IG帳號「daniel.k.here」，並在自介上打了英文字「This is the real Daniel.K這才是真的姜丹尼爾」強調真實身分，並上傳3張照片，寫下「Hello. It's been so long.哈囉，過了很久了。」向粉絲打招呼，不到一小時已經有將近3萬人追蹤。

不過姜丹尼爾自從Wanna One解散，建立個人IG後，曾創下11小時追蹤人數破100萬，刷新金氏世界紀錄，獲得認證的藍勾勾帳號，目前也已超過270萬人追蹤，他寧可放棄，也要重辦帳號，顯見與公司關係已經無可挽回。

▲▼Wanna One黃旼炫、姜丹尼爾重啟IG。（圖／翻攝自IG）

▲姜丹尼爾舊IG曾一度破金氏世界紀錄，後來也獲得藍勾勾認證。（圖／翻攝自姜丹尼爾舊IG）

由「國民製作人」選出的姜丹尼爾，可說是當今人氣最高男偶像，沒料昨日爆出他向公司提出解約，晚間首度在官咖發文親自回應糾紛，表示希望能夠透過IG多與粉絲交流，便向公司提出希望IG由自己管理，但遭到拒絕，雙方還在「爭論」中，就被爆出提解約的新聞。

姜丹尼爾無奈表示會重新申請IG帳號，「要做下這樣的決定，我也煩惱了很久，這是為了我的粉絲所做下的決定，我很想大家，也想快點站到舞台上。」另外有傳言他即將在5、6月來台開見面會，目前消息尚未證實。

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姜丹尼爾, Wanna One, 日韓風

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