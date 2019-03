姜丹尼爾依約定「火速開新IG」！5字自介1hr湧3萬粉追蹤

記者吳孟庭/綜合報導

南韓偶像團體Wanna One人氣最高的成員姜丹尼爾,3日爆出向公司提出解約,還決定斷捨離擁有藍勾勾認證的IG帳號,宣布將創新的,果然今(4)午他火速開了新IG,寫下5個英文字真的和公司決裂了。

▲姜丹尼爾火速開新IG。(圖/翻攝自姜丹尼爾IG)

姜丹尼爾在稍早開了新IG帳號「daniel.k.here」,並在自介上打了英文字「This is the real Daniel.K這才是真的姜丹尼爾」強調真實身分,並上傳3張照片,寫下「Hello. It's been so long.哈囉,過了很久了。」向粉絲打招呼,不到一小時已經有將近3萬人追蹤。

不過姜丹尼爾自從Wanna One解散,建立個人IG後,曾創下11小時追蹤人數破100萬,刷新金氏世界紀錄,獲得認證的藍勾勾帳號,目前也已超過270萬人追蹤,他寧可放棄,也要重辦帳號,顯見與公司關係已經無可挽回。

▲姜丹尼爾舊IG曾一度破金氏世界紀錄,後來也獲得藍勾勾認證。(圖/翻攝自姜丹尼爾舊IG)

由「國民製作人」選出的姜丹尼爾,可說是當今人氣最高男偶像,沒料昨日爆出他向公司提出解約,晚間首度在官咖發文親自回應糾紛,表示希望能夠透過IG多與粉絲交流,便向公司提出希望IG由自己管理,但遭到拒絕,雙方還在「爭論」中,就被爆出提解約的新聞。

姜丹尼爾無奈表示會重新申請IG帳號,「要做下這樣的決定,我也煩惱了很久,這是為了我的粉絲所做下的決定,我很想大家,也想快點站到舞台上。」另外有傳言他即將在5、6月來台開見面會,目前消息尚未證實。