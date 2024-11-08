「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

記者劉宛欣／綜合報導

日本色情影音平台「FC2」，一度是日本的「無碼AV大平台」，，被通緝近10年的FC2創辦人高橋理洋7日從南韓入境日本時，因涉嫌違反猥褻電磁記錄陳列被警方逮捕。不少人都在關注FC2會就此消失，對此，台灣AV達人寫下了分析長文，直言「我認為不會」。

▲高橋理洋被捕。（圖／翻攝自日網）

高橋理洋被捕後，以創立FC2時是美國籍、沒有違反日本法律為由，拒絕全盤認罪，一劍浣春秋直言「創業者被抓了後FC2這個平台會不會關站？我們是不是要就此失去這個散播歡樂散播愛的好地方？我認為，不會的」，他指出創業者不一定是經營者，高橋理洋9年前被盯上，長年居住在海外就是因為不想被抓，這次回日本傳是因為母親身體不好，經營權應該早就交出去，不會讓網站因他被捕就停止。

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▲高橋理洋被捕，外界都在關心是否會關站。（圖／翻攝自高橋理洋IG）

一劍浣春秋還表示「比起創業者被抓，我覺得金流問題更加棘手」，即使關站，只要有需求，隨時都會再開站，而信用卡付費緊縮的問題，導致買家難以購買，賣家沒有從前那麼好賺。

高橋理洋此前在2013年被日本當局認定違反「猥褻電磁記錄陳列」（わいせつ電磁的記録陳列の疑い），警方更是在2015年對他發出國際通緝令，但直到2024年11月7日他自南韓返回日本，才在抵達關西機場時被逮捕。高橋被逮後堅稱，相關行為是在美國成立的公司所從事的業務，因此並未違反日本法律，否認部分犯行。