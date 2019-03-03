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驚奇隊長原本《復仇者2》就會出現！漫威總裁曝「刪除原因」

記者洪文／綜合報導

《驚奇隊長》（Captain Marvel）是漫威首部女英雄電影，也是這個角色首次正式現身，外界過去一直謠傳她本來在《復仇者聯盟2：奧創紀元》就會出現，只是被刪除了，如今電影即將在下周上映，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）首度證實，確實本來有這個想法，刪除是擔心把這個角色搞砸。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

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其實漫威早在2012年便在粉絲呼喚之下，打算推出一部女英雄個人電影，一度考量黑寡婦、卡特探員、小辣椒以及驚奇隊長，後來漫威總裁凱文費吉希望做出一部全新的電影，所以2014年確定發展《驚奇隊長》，可是並沒有急著讓這個角色出現，而是作為漫威電影宇宙第3階段其中一部電影。

外界過去謠傳驚奇隊長原本在《復仇者聯盟2：奧創紀元》就會出現，漫威總裁凱文費吉向外媒《Birth.Movies.Death》首度證實：「驚奇隊長本來在劇本草稿，但我認為反而會搞砸，如果她突然穿好制服出現成為復仇者聯盟的一員，99％的觀眾會想：『她是誰？』這不是我們應該做的事。」

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

相對來說，漫威總裁凱文費吉認為薩諾斯可以突然出現，「因為他是個壞人，漫畫迷早就對他的故事很清楚，你也會得到很多漫畫迷、非漫畫迷的討論。」他認為主要角色需要完整的故事線鋪陳，「就算是黑寡婦也不是在短短幾秒出現，而是在《鋼鐵人2》花了很大篇幅來介紹。」

不過，緋紅女巫在《美國隊長2：酷寒戰士》片尾彩蛋首次出現算是個例外，漫威總裁凱文費吉坦言當時跟導演羅素兄弟來回討論很多次，最後決定讓她在片尾彩蛋首次亮相，「她即將加入復仇者聯盟，值得給她一個很酷的登場。」並且用來對外宣告她即將加入《復仇者聯盟2：奧創紀元》。

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關鍵字

漫威, 驚奇隊長, 復仇者聯盟

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