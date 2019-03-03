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參加賭命《密弑遊戲》太燒腦 演員們密室裡互相傷害心驚驚

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《密弑遊戲》有驚悚恐怖，但沒有虐殺，適合想試膽但不想試胃的影迷。(節目／《星光好選喆》)

記者王筱筑、主播簡立喆／報導

驚悚燒腦恐怖片《密弑遊戲》由《玩命關頭》系列金牌製片，與《陰兒房第4章：鎖命亡靈》導演亞當羅勃提爾聯手打造，自從《奪魂鋸》系列小兵立大功之後，在密室裡闖關比賽的生存遊戲就成為好萊塢恐怖片的熱門題材，《密弑遊戲》在今年初上映後拿下首週北美票房冠軍，以低成本製作卻創下可觀票房，究竟是玩出了什麼新花樣呢？就由《密弑遊戲》的五位主演們，在訪問中來聊聊拍攝過程。

《密弑遊戲》講述6名從不同意外中生還的陌生人，想努力回歸正常生活時，突然收到來歷不明的密室逃脫遊戲邀請，勝利者能過得百萬美金獎金，獎項讓人相當心動，遊戲中總共有5大關卡「毒火煉獄」、「冰天雪地」、「顛倒世界」、「毒氣密室」與「迷幻空間」，在闖關過程中他們得被迫面對自己最黑暗的過往，為求生存不要互相幫助，還必須賭上性命互相傷害，因為最後只能有一位贏家倖存！

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▲▼《密弒遊戲》。（圖／索尼影業提供）

▲「顛倒世界」關卡的場景相當酷。（圖／索尼影業提供）

曾在《嗜血真愛》有突破表現的女星黛博拉安華爾，在《密弑遊戲》飾演女軍官阿曼達，她表示一開始阿曼達以為只是個遊戲，她回憶道：「阿曼達得過紫心勳章，因為曾經被土製炸彈炸傷過，更是當時任務的唯一倖存者，這件事情對她個大打擊，所以她不只有求生技能，還有嚴重的創傷症候群，看電影就知道這個密室裡面的一些場景設計，就是針對這幾位參與者受傷的那一面，故意要觸動他們。」，因此很快大家就發現密室遊戲並不是所想那樣單純。

女星泰勒拉塞爾在影集《太空迷航》影集中飾演自信而堅強的茱蒂而備受矚目，她加盟演出《密弑遊戲》，他表示覺得整個故事中有很多詭異的巧合，她說：「我在片中收到神祕盒子，上面寫著密室的地址，我做了點功課後決定參加遊戲，和另外五個陌生人一起到某處參賽，一開始看起來就是個普通的趣味遊戲，但當我們繼續走到下個關卡，不同的參與者就會繼續被刺激，還發生許多意料之外的事情。」

▲▼密弒遊戲。（圖／YAHOO）

▲《密弒遊戲》中六位主要演員紛紛收到神秘盒子。（圖／索尼影業提供）

在青春愛情片《親愛的初戀》飾演男主角同學，也有亮眼演出的男星羅根米勒則說：「遊戲中建築物怎麼變化也很神秘，我們怎麼從一個房間到另外一個，到底是誰在玩弄我們？我們所參與的比較像心智遊戲！」

飾演丹尼的新銳演員尼克多達尼也表示，這部片融合了傳統的恐怖元素，不過故事情節中，又有更多的內心層面的恐懼，他說：「這真的很好玩，我們總共六個人闖關，每一個人都有一個鮮明的個性。對我來說也很特別，因為我最菜最年輕，和其他演員一起合作，光是觀察這群經驗豐富的演員表演，就是一件很酷的事情。」對尼克而言，演出《密弑遊戲》戲裡戲外都是需要克服恐懼的有趣挑戰。

▼《密弒遊戲》應該還會出續集。（圖／索尼影業提供）

▲▼密弒遊戲。（圖／YAHOO）

常出演美國各大影集的男星傑艾利斯，對於電影拍攝過程則說：「這部片真的很酷也很嚇人，你從頭到尾都得不斷思考，在還沒被殺之前，要怎麼逃離這些房間，無時無刻都必須絞盡腦汁思考如何破關。」他認為這個心智攻略遊戲得可怕之處在於，只要腦袋有一秒鐘糊塗，就會立刻「GG」沒命，相當驚悚。

▼《密弑遊戲》主要演員訪問，暢談拍片秘辛。(節目／《星光好選喆》)

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