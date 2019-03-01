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乖寶2歲了！鄒承恩欠老婆浪漫婚禮　鬆口：5月拍婚紗

記者李欣容／台北報導

鄒承恩這半年來忙拍新戲《賴貓的獅子倒影》，他雖和護士老婆登記結婚，並育有2歲兒子「乖寶」卻遲遲未辦婚禮，如今老婆瘦身有成，鄒承恩透露，5月會去拍婚紗，婚宴形式也慢慢在策劃中。

▲▼ 鄒承恩5月會帶老婆拍婚紗 。（圖／霍爾果斯天寶影業有限公司提供／翻攝自鄒承恩臉書）

▲鄒承恩5月會帶老婆拍婚紗。（圖／霍爾果斯天寶影業有限公司提供／翻攝自鄒承恩臉書）

鄒承恩剛結束新戲《賴貓的獅子倒影》拍攝，殺青後扛起奶爸身分，帶一家三口到新加坡旅遊，除了好好放鬆充電、品嚐道地美食，全家還到野生動物園踏青共享天倫之樂。

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▲▼ 鄒承恩5月會帶老婆拍婚紗 。（圖／霍爾果斯天寶影業有限公司提供／翻攝自鄒承恩臉書）

▲鄒承恩放假帶小孩出遊。（圖／翻攝自鄒承恩臉書）

鄒承恩在新戲中有許多對打肉搏戰，開拍前他和同劇演員賀軍翔一起接受槍械武術特訓，讓他想到當初拍《痞子英雄》的熱血，他做足功課揣摩，「有別於痞子英雄，角色背景更加深厚，也因為這樣，拍攝當下情緒累積很快，反倒是花了點時間卸掉。」

▲▼ 鄒承恩5月會帶老婆拍婚紗 。（圖／霍爾果斯天寶影業有限公司提供／翻攝自鄒承恩臉書）

▲▼鄒承恩為戲忌口，練出好身材。（圖／霍爾果斯天寶影業有限公司提供）

▲▼ 鄒承恩5月會帶老婆拍婚紗 。（圖／霍爾果斯天寶影業有限公司提供／翻攝自鄒承恩臉書）

而這回他在劇中大方秀肌肉，看到結實的體格，他笑說：「我想最難的地方大概是不能放縱自己大吃，因為要保持身材。」而劇組不惜重本、飛往世界各地取景拍攝，他也得迅速適應當地氣候，最高有多達37度的落差、歷經四季的轉換，只為把最好的畫面呈現給戲迷們。

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