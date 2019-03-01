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愛妻深V婚紗超「胸狠」！　柯有倫月底香港補宴客

記者李欣容／台北報導

柯有倫和老婆Donna去年11月登記結婚，近日到宜蘭拍婚紗，Donna胸前超有料，讓眾人驚艷，為了緩解拍照前的緊張，夫妻倆還互送對方Spa和作臉，柯有倫更為此戒澱粉2個月，3月29日將在香港補辦婚宴，屆時席開20桌，走低調、溫馨路線。

▲▼ 柯有倫、Donna婚紗照 。（圖／林莉婚紗提供）

▲▼柯有倫、Donna婚紗照 。（圖／林莉婚紗提供，下同）

柯有倫、Donna一口氣拍了7套婚紗，換了7個造型，從東澳粉鳥林到宜蘭東山河河濱公園，一路拍到名導演錢人豪的舒活咖啡廳，再拍回林莉婚紗攝影棚，超過10小時的拍攝，讓柯有倫苦喊：「怎麼感覺拍婚紗比拍宣傳照還累！本以為婚紗頂多拍3到4套，是很特別的經驗。」

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▲▼ 柯有倫、Donna婚紗照 。（圖／林莉婚紗提供）

成品也讓夫妻倆相當滿意，尤其Donna在鏡頭前架勢十足，不輸給明星，其中一套黑色深V長紗造型，讓人見識到她「胸」猛身材，柯有倫表示：「林莉老師的婚紗好美，還有2套婚宴訂做的婚紗，感覺老師把我們當作是自己的小孩照顧，還帶去朋友的西裝店裡，送了我一套西裝當結婚禮物，對我說『好像是自己的兒子結婚一樣』。」

▲▼ 柯有倫、Donna婚紗照 。（圖／林莉婚紗提供）

為了讓拍照時能有最好的狀態，順道減緩緊張情緒，柯有倫送太太去做全身舒緩Spa，Donna則送他去做臉，柯有倫也執行戒澱粉2個月，前陣子恰好是農曆年，看到家人都在吃美食，他差點耐不住，「好想吃白飯啊！」

▲▼ 柯有倫、Donna婚紗照 。（圖／林莉婚紗提供）

柯有倫坦言，Donna對辦婚禮這件事一直都興趣缺缺，「因為太太覺得麻煩又花錢。」但經過討論，畢竟一輩子1次，兩人還是決定辦了，「我們已經失眠了無數個夜晚，太太還在拍攝婚紗前夕長了個大針眼，拍攝當天還要特別用妝遮住。」

距離婚宴不到1個月，柯有倫表示：「目前打算宴請大概20桌，是個低調、簡單又溫馨的婚禮，香港婚禮是我們的第一站，之後計畫還會在別的地方再辦一場。」目前圈內好友大部分是父親的好友。

▲▼ 柯有倫、Donna婚紗照 。（圖／林莉婚紗提供）

▲▼ 柯有倫、Donna婚紗照 。（圖／林莉婚紗提供）

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