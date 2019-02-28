大陸禁令開鍘「宮鬥權謀劇全停拍」　《皓鑭傳》首頁消失！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視劇28日傳出更嚴格的禁令！網友曬出一則通知，未來宮鬥、權謀題材劇網路劇未上線的不能上線，籌拍中的喊停，正在播出中的將退出首頁推薦，消息在網路瘋傳，網友痛喊：「以後我還能看啥？」

▲陸網傳出影視相關新禁令，「宮鬥權謀劇停拍！」（圖／翻攝自微博）

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娛樂博主「影視葛二蛋」曬出通知，內容提及主管部門指示，「宮鬥、權謀題材劇網路劇未上線的不能上線，省局不給上線備案號。正在籌拍的叫停。正在線上播出推出首頁首屏顯著位置推薦。」有關具體尺度和限制的標準，需要再聯繫相關單位。

▲娛樂博主貼出通知，權謀、宮鬥題材劇集不得上線，已經播出者退出首頁推薦。（圖／翻攝自微博）

目前熱播中的陸劇，包括《小女花不棄》有宮廷陰謀，改編虐戀小說的《東宮》則有爭儲劇情，《獨孤皇后》則是夫妻同心打下新帝國，擦邊宮鬥元素，令追劇粉絲大受衝擊。不過大陸網路平台仍未出現相關舉動。

▲《小女花不棄》從孤女身世描述到宮廷陰謀。（圖／翻攝自微博）

▲《獨孤皇后》描述帝后同心打天下。（圖／翻攝自微博）



▲改編自虐戀小說的《東宮》有爭儲權謀。（圖／翻攝自微博）



陸網對宮鬥劇禁令半信半疑，有人質疑「怪不得《皓鑭傳》沒放首頁了」、「沒必要一棒子打死吧」、「權謀怎麼定義？」有人擔憂日前宣布籌拍的《熹妃傳》、《大明皇妃孫若微傳》、《帝凰業》會受到影響，輪番感嘆「以後還能看啥」、「有些古裝劇挺好的啊」、「令人無語的決定」，也有人認同禁宮鬥的決定，「這種劇確實沒什麽意義，盡是爾虞我詐，勾心鬥角。」

▲網友擔心籌拍中的宮廷劇會從此停播、停拍。（圖／翻攝自微博）