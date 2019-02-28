ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大陸禁令開鍘「宮鬥權謀劇全停拍」　《皓鑭傳》首頁消失！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視劇28日傳出更嚴格的禁令！網友曬出一則通知，未來宮鬥、權謀題材劇網路劇未上線的不能上線，籌拍中的喊停，正在播出中的將退出首頁推薦，消息在網路瘋傳，網友痛喊：「以後我還能看啥？」

▲▼大陸影視禁令「宮鬥權謀停拍！」（圖／翻攝自微博）

▲陸網傳出影視相關新禁令，「宮鬥權謀劇停拍！」（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

娛樂博主「影視葛二蛋」曬出通知，內容提及主管部門指示，「宮鬥、權謀題材劇網路劇未上線的不能上線，省局不給上線備案號。正在籌拍的叫停。正在線上播出推出首頁首屏顯著位置推薦。」有關具體尺度和限制的標準，需要再聯繫相關單位。

▲▼大陸影視禁令「宮鬥權謀停拍！」（圖／翻攝自微博）

▲娛樂博主貼出通知，權謀、宮鬥題材劇集不得上線，已經播出者退出首頁推薦。（圖／翻攝自微博）

目前熱播中的陸劇，包括《小女花不棄》有宮廷陰謀，改編虐戀小說的《東宮》則有爭儲劇情，《獨孤皇后》則是夫妻同心打下新帝國，擦邊宮鬥元素，令追劇粉絲大受衝擊。不過大陸網路平台仍未出現相關舉動。

▲▼大陸影視禁令「宮鬥權謀停拍！」（圖／翻攝自微博）

▲《小女花不棄》從孤女身世描述到宮廷陰謀。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸影視禁令「宮鬥權謀停拍！」（圖／翻攝自微博）

▲《獨孤皇后》描述帝后同心打天下。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸影視禁令「宮鬥權謀停拍！」（圖／翻攝自微博）

▲改編自虐戀小說的《東宮》有爭儲權謀。（圖／翻攝自微博）

陸網對宮鬥劇禁令半信半疑，有人質疑「怪不得《皓鑭傳》沒放首頁了」、「沒必要一棒子打死吧」、「權謀怎麼定義？」有人擔憂日前宣布籌拍的《熹妃傳》、《大明皇妃孫若微傳》、《帝凰業》會受到影響，輪番感嘆「以後還能看啥」、「有些古裝劇挺好的啊」、「令人無語的決定」，也有人認同禁宮鬥的決定，「這種劇確實沒什麽意義，盡是爾虞我詐，勾心鬥角。」

▲▼大陸影視禁令「宮鬥權謀停拍！」（圖／翻攝自微博）

▲網友擔心籌拍中的宮廷劇會從此停播、停拍。（圖／翻攝自微博）

蔡依林胸前只包1塊布！　 轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

推薦閱讀

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

快訊／BIGBANG勝利停止所有演藝活動！　3場演唱會全砍掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

快訊／BIGBANG勝利停止所有演藝活動！　3場演唱會全砍掉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 見面會才30分暴動！　崔振赫消失在觀眾席⋯納豆：找不到人
  2. 台12歲神童馮羿再登艾倫秀！　收「臉部鑲鑽」10萬驚喜大禮
  3. 女神卡卡、布萊德利庫柏爆曖昧！正宮女友、前妻「一個字」加入戰局
  4. 獨家／「還願」杜美心來了！試鏡《聲林》超萌演唱曝光
  5. 大陸禁令開鍘「宮鬥權謀劇全停拍」　《皓鑭傳》首頁消失！
  6. 章子怡上《妻子2》遭影迷怒嗆脫粉！　汪峰冷靜一段話打臉
  7. 法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了
  8. 郭碧婷與富二代「十指緊扣」遊印度！　準婆婆發文力挺
  9. 228連假何處去？　桃園龍潭大北坑4.5公頃魯冰花海綻放
  10. 最辣熟女嫁長跑10年男友！新婚2週秒po半裸交纏小鮮肉照

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366