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看到第一眼就想結婚！　張嘉倪被老公3招追到手…網驚「瓊瑤式劇情」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星張嘉倪和老公賈超參加《妻子的浪漫旅行》第2季，夫妻甜蜜互動成為節目一大看點。她在節目中透露和兩人相識相戀的經過，老公更直言：「我對她就是看第一眼就想結婚！」宛若偶像劇的告白閃瞎大批網友。

▲▼張嘉倪透露和老公賈超相戀過程。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行） 

▲張嘉倪透露和老公賈超相戀過程。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

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張嘉倪回憶和閨蜜聚會時，因此結識賈超，「從第一天認識以後，他就再也沒有消失過妳的面前……。」她透露男方用各種理由出現，包括自己搬家時，對方也會買很多生活必需品來關心，這時才感覺到「這個人是不是有點喜歡我？」

▲▼張嘉倪透露和老公賈超相戀過程。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲張嘉倪認識賈超後，「他就沒有一天消失在妳面前過。」（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲▼張嘉倪透露和老公賈超相戀過程。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲張嘉倪準備搬家，賈超買好生活必需品來關心。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

當時張嘉倪演藝事業正處於上升期，向賈超表明不想這麼快談戀愛，「我一出去拍戲，就很長時間這樣，他也說沒關係，什麼時候妳想談戀愛的時候，妳告訴我一聲就行。」她後來帶家人去香港時，又得知對方說也在當地，便約好見面，更意外讓對方見了自己家長，見到男方用心幫外公抬輪椅，這時終於答應「不然我們談戀愛試試，但也真的沒想到，在一起就這麼長時間了。」

▲▼張嘉倪和家人去香港，意外讓賈超見到她的家人。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪和家人去香港，意外讓家人和賈超見了面，男方還幫外公抬輪椅。（圖／翻攝自微博）

▲▼張嘉倪和家人去香港，意外讓賈超見到她的家人。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪答應和賈超交往了，「真的沒想到，在一起就這麼長時間了。」（圖／翻攝自微博）

賈超看到張嘉倪回憶兩人戀愛的過程，坦言：「我對她就是看第一眼就想結婚。」夫妻甜蜜被形容「神仙愛情」、「瓊瑤式劇情」，網友回應「我沒有其他表情可以形容了，你們已經原地結婚了，那就白頭到老吧！」

▲▼張嘉倪透露和老公賈超相戀過程。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲賈超坦言：「看到第一眼就想結婚了！」（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

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