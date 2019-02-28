「台灣K男星」是誰？勝利海龜島開趴當天　柯震東被爆「也PO海龜照」

娛樂中心／綜合報導

BIGBANG成員勝利最近風波纏身，被爆在2017年曾赴菲律賓開生日派對，要求「帶一些有水準的女生來，費用我負責」，其中還邀約了一名「曾吸食大麻的台灣K男星」。有人發現，台灣藝人柯震東曾在勝利開趴當天PO照，曬出一隻趴在沙灘上的海龜，疑似當時也在菲律賓。

▲勝利在菲律賓開趴狂歡，柯震東疑似同一天也在場。（圖／翻攝自IG）

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據《蘋果》報導，柯震東在2017年12月9日曾在Instagram發限時動態，拍攝趴在沙灘上的幾隻海龜。巧的是，勝利也是12月9日在菲律賓開派對，而所選的地點正是巴拉望島上的高級度假村，該地因為是海龜棲息地，別名就叫做「海龜島」。對此，《ETtoday娛樂星光雲》記者詢問經紀公司，對方表示還在聯繫柯震東：「尚未有回應。」

▲勝利近期風波不斷。（圖／記者張一中攝）

韓媒《Dispatch》27日報導，勝利在2017年曾在菲律賓開趴，邀請150名左右的賓客同歡，機票、住宿全包，花費約新台幣1800萬元。他被爆曾提出要求：「帶一些有水準的女生來，費用我負責。」邀請的客人包括網紅和模特兒，另外有2位賓客來自台灣，一位人稱「林太」，另一位K男星則是曾因吸食大麻引發爭議，此外還有新加坡藝人。