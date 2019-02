自曝光頭8年原因　巨石強森：我留頭髮像「長毛的羊駝蛋蛋」…真不是禿頭啦

文/十月凱文

巨石強森今年即將帶來新片《我和我的摔角家庭》,雖然不是主角,但也是引領著女主角的心靈導師,帶領女主角一探摔角世界的殘酷面貌。在這部電影裡面,巨石強森依舊以他招牌的光頭造型登場。



▲圖/UIP提供

等等,巨石強森是從何時變成光頭的?

想當初巨石強森在摔角界一砲而紅,轉戰電影圈,以成名作《魔蠍大帝》聞名時,還是一頭俐落長髮。



▲魔蠍大帝/圖/翻攝自維基百科

之後每部電影都有頭髮,2010年在奇幻喜劇《牙仙大帝》中,也還留著小平頭,顯見他當時還有頭髮。



▲牙仙大帝/圖/翻攝自維基百科

但就在隔年,巨石強森在《玩命關頭5》正式以光頭扮相登場,從此以後他的髮型就只剩下光頭。



▲圖/UIP提供

強森的光頭造型持續登場,當然也包括今年與傑森史塔森合演的《玩命關頭》外傳電影《玩命關頭:特別行動》。



▲圖/UIP提供

看到兩大光頭湊在一起,整個畫面都感覺好兇悍呢!但巨石強森到底為何會從2010年開始以光頭造型示人呢?

巨石強森多次對外表示:「我的髮量很多,我並沒有禿頭,我只是現在比較習慣光頭造型。」

強森更在自己的推特上開自己一個玩笑,貼出一張他年輕時加入曲棍球隊的照片。裡面的他髮量茂盛,非常年輕挺拔;但是這張GIF動圖裡面的強森卻是一張苦瓜臉。網友還開玩笑:「當你度過一個很棒的週末,週一時確認帳戶餘額後的表情。」

強森看了一點也不生氣,還開啟毒舌模式,自嘲當時的造型很醜。

Why I luv GIFs. I'm not bald because I went bald. I'm bald because my hair is a cross between an afro and hair from a Lama's ball sac. #TheU https://t.co/E1Wlk3Tqov