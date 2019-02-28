自曝光頭8年原因　巨石強森：我留頭髮像「長毛的羊駝蛋蛋」…真不是禿頭啦

文／十月凱文

巨石強森今年即將帶來新片《我和我的摔角家庭》，雖然不是主角，但也是引領著女主角的心靈導師，帶領女主角一探摔角世界的殘酷面貌。在這部電影裡面，巨石強森依舊以他招牌的光頭造型登場。



▲圖／UIP提供

等等，巨石強森是從何時變成光頭的？

想當初巨石強森在摔角界一砲而紅，轉戰電影圈，以成名作《魔蠍大帝》聞名時，還是一頭俐落長髮。

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▲魔蠍大帝／圖／翻攝自維基百科

之後每部電影都有頭髮，2010年在奇幻喜劇《牙仙大帝》中，也還留著小平頭，顯見他當時還有頭髮。



▲牙仙大帝／圖／翻攝自維基百科

但就在隔年，巨石強森在《玩命關頭5》正式以光頭扮相登場，從此以後他的髮型就只剩下光頭。



▲圖／UIP提供

強森的光頭造型持續登場，當然也包括今年與傑森史塔森合演的《玩命關頭》外傳電影《玩命關頭：特別行動》。



▲圖／UIP提供

看到兩大光頭湊在一起，整個畫面都感覺好兇悍呢！但巨石強森到底為何會從2010年開始以光頭造型示人呢？

巨石強森多次對外表示：「我的髮量很多，我並沒有禿頭，我只是現在比較習慣光頭造型。」

強森更在自己的推特上開自己一個玩笑，貼出一張他年輕時加入曲棍球隊的照片。裡面的他髮量茂盛，非常年輕挺拔；但是這張GIF動圖裡面的強森卻是一張苦瓜臉。網友還開玩笑：「當你度過一個很棒的週末，週一時確認帳戶餘額後的表情。」

強森看了一點也不生氣，還開啟毒舌模式，自嘲當時的造型很醜。

Why I luv GIFs. I'm not bald because I went bald. I'm bald because my hair is a cross between an afro and hair from a Lama's ball sac. #TheU https://t.co/E1Wlk3Tqov — Dwayne Johnson (@TheRock) 2017年4月3日





「這就是我這麼愛這張GIF動圖的原因。我沒有禿頭，我只是覺得光頭比較好看，尤其我覺得我留頭髮時，看起來就像是羊駝蛋蛋上的一大撮毛。」

這段話引來不少網友瘋狂大笑，並誇讚巨石強森真的是有個有趣且聰明的人，懂得揶揄自己的光頭造型。

不過另有媒體指出，巨石強森當年以《魔蠍大帝》、《浴血叢林》等片在好萊塢爆紅時，隨之而來的是一段不小的低潮，電影票房並不賣座，一度讓他萌生退意想要重返摔角界。

就在這個時候，《玩命關頭5》出現了。他在片中演出的哈柏探員，有著非常兇悍的光頭造型。據悉這讓他非常滿意，也認為更有殺氣，很適合他所演出的動作片。也因為這樣，才讓他決定繼續以「光頭戰神」的造型演下去。

巨石強森今年還有許多電影，除了《我和我的摔角家庭》、《玩命關頭：特別行動》之外，還有《野蠻遊戲3》，喜歡他的影迷可別錯過了。