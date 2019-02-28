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比浩克、索爾還強！驚奇隊長要扭轉《復聯4》戰局　靠「這關鍵」打敗薩諾斯

文／POPO

由於《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）片尾讓尼克福瑞（Nick Fury）死前呼叫之外，驚奇隊長的同名個人電影是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）前的最後一部，導致讓許多人開始把這位女英雄視為對抗薩諾斯的最終王牌，所以開始討論誰比較強，今天POPO就用電影加上一些漫畫的設定來做一些推測，給大家有個基準參考！

在漫畫中，驚奇隊長常被眾人說道，是地球上最強的英雄之一，這主要是因為她多次證明，自己在力量上能跟浩克和索爾匹敵之外，更能吸收能量強化自己，所以往往擔任守護地球的前鋒。

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不過在《復仇者聯盟3：無限之戰》的前10分鐘裡，薩諾斯根本就是強行碾壓索爾和浩克，雖然可能是因為寶石的加持，但他勢必到時也會用寶石對抗驚奇隊長，所以如果以力對力的話，我們這位女英雄對抗瘋狂泰坦是沒有優勢的。

戰鬥技巧來說，驚奇隊長本身是空軍出身，所以在方面不用太擔心，但薩諾斯之所以能成為宇宙霸主，當然也不是靠匹夫之勇，從電影中可以看到薩諾斯不像浩克只會亂打，而是有規律的進行戰鬥就可以得知。

驚奇隊長在漫畫中能達到光速，雖然薩諾斯無法那麼快，但能用時間寶石停掉周圍的時間，所以這方面很難判斷誰會勝利，就看誰反應快誰先出招。

驚奇隊長吸收能量的能力，能使她真空飛行，同時強化全身力量，並射出強大的衝擊波和能量爆破，而這招也就是浩克有時會輸她的原因，而這股能量如果提早使用，或許薩諾斯連使用無限寶石的機會都沒有就被打敗！

驚奇隊長在漫畫中已經率領多個隊伍，這些都足以證明她是個優秀的領導者，而薩諾斯也不簡單，他的霸氣和理念使自己有著許多追隨者而組成一股龐大軍隊，所以兩人都展現出十足的領導能力。

而身為克里人與人類混血也提提升驚奇隊長的智力，因此驚奇隊長常常會使用策略並配合自己的強大力量來作戰，光是這點就贏過浩克許多；可薩諾斯在電影中制定了長達數十年的計劃，復仇者聯盟與星際異攻隊都無法阻止，所以可見這方面他比較厲害才對？

總之以「目前推測」來看就是以下這樣！

力量：薩諾斯勝
技巧：平手
速度：平手
領導：平手
智力：平手
能量：驚奇隊長勝

所以等於是五五波，想必到時候，肯定會非常震撼，因為一面倒就不夠刺激了！不過最有可能讓驚奇隊長成為打敗薩諾斯的關鍵推測，是美國娛樂媒體推斷這位女英雄個人電影背景既然設定在90年代，而她要來到現今時代，應該會跟蟻人電影帶出的量子領域做連結，來進行穿越時空的方式登場。尤其時空旅行一直被謠傳認為是打敗薩諾斯的關鍵，那麼這個論點就非常有可能發生。

實在讓人很期待到時《復仇者聯盟4：終局之戰》會怎麼詮釋兩人之間的戰鬥，那麼各位覺得誰會贏呢？

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POPO, 美漫, 電影, 超級英雄, 漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 終局之戰, 驚奇隊長, 薩諾斯, 布麗·拉森, 卡蘿·丹佛斯

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