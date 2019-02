比浩克、索爾還強！驚奇隊長要扭轉《復聯4》戰局　靠「這關鍵」打敗薩諾斯

文/POPO

由於《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)片尾讓尼克福瑞(Nick Fury)死前呼叫之外,驚奇隊長的同名個人電影是《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)前的最後一部,導致讓許多人開始把這位女英雄視為對抗薩諾斯的最終王牌,所以開始討論誰比較強,今天POPO就用電影加上一些漫畫的設定來做一些推測,給大家有個基準參考!

在漫畫中,驚奇隊長常被眾人說道,是地球上最強的英雄之一,這主要是因為她多次證明,自己在力量上能跟浩克和索爾匹敵之外,更能吸收能量強化自己,所以往往擔任守護地球的前鋒。

不過在《復仇者聯盟3:無限之戰》的前10分鐘裡,薩諾斯根本就是強行碾壓索爾和浩克,雖然可能是因為寶石的加持,但他勢必到時也會用寶石對抗驚奇隊長,所以如果以力對力的話,我們這位女英雄對抗瘋狂泰坦是沒有優勢的。

戰鬥技巧來說,驚奇隊長本身是空軍出身,所以在方面不用太擔心,但薩諾斯之所以能成為宇宙霸主,當然也不是靠匹夫之勇,從電影中可以看到薩諾斯不像浩克只會亂打,而是有規律的進行戰鬥就可以得知。



驚奇隊長在漫畫中能達到光速,雖然薩諾斯無法那麼快,但能用時間寶石停掉周圍的時間,所以這方面很難判斷誰會勝利,就看誰反應快誰先出招。

驚奇隊長吸收能量的能力,能使她真空飛行,同時強化全身力量,並射出強大的衝擊波和能量爆破,而這招也就是浩克有時會輸她的原因,而這股能量如果提早使用,或許薩諾斯連使用無限寶石的機會都沒有就被打敗!

