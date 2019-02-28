《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

記者李欣容／台北報導

吳婉君在《炮仔聲》中受盡渣男張正浩（陳志強 飾）、小三妍熙（王宇婕 飾）欺凌，讓不少觀眾入戲深，紛紛上網留言替她叫屈，近來她在臉書PO出和李新合照，直呼：「猜猜她會是我的救星還是撒旦呢？」

▲李新（左）客串《炮仔聲》。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

李新曾在《甘味人生》飾演小三「吳花」，和王宇婕並列最強反派，這回她加入《炮仔聲》劇組，又碰上王宇婕，觀眾開始期待兩人會擦出什麼樣的火花。

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見她和吳婉君都穿著套裝，有人更猜想莫不是吳婉君終於要反擊，從柴米油鹽醬醋茶的生活走入職場，而李新就是她在職場上遇到的貴人，紛紛問：「家雯換工作了嗎」、「反擊反擊」、「希望是救星」、「會不會是當了二姐的上司」。

▲網友猜李新（左）會是吳婉君的上司。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

吳婉君也回覆網友的猜測，「好厲害哦！真會猜。」對後續發展保密到家，卻又吊足觀眾胃口。據李新經紀人透露，目前她會先以客串演出方式出現，後期才會定期加入。至於角色走向，僅透露會是扮演一個貴婦人，是不是反派還不清楚，一切看編劇安排。

▲對於李新角色，吳婉君賣關子。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）