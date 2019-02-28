《X戰警：黑鳳凰》正式預告「大反派開外掛」　網崩潰：萬磁王會死掉

記者洪文／綜合報導

福斯製作的漫威電影《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）28日公開正式預告，金球獎影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）飾演的大反派—希阿帝國（Shi’ar）女皇利蘭德拉出現更多劇情細節，再加上「最強變種人」琴葛雷的徹底黑化，這次變種人面臨雙重挑戰，讓不少影迷看了心疼，「萬磁王會不會死掉？」

▲▼《X戰警：黑鳳凰》全新預告。（圖／翻攝自Youtube／twfoxmovies）



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潔西卡雀斯坦在《X戰警：黑鳳凰》演出大反派利蘭德拉女皇，來自漫威三大外星宇宙之一希阿帝國，科技水平超前，其居民由鳥類後裔演化而來。漫畫中，她為了保護星際間的和平，意圖通過殲滅鳳凰來終結她的威脅。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》全新預告。（圖／翻攝自Youtube／The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）



《X戰警：黑鳳凰》卡司包括「X教授」詹姆斯麥考維（James McAvoy）、「萬磁王」麥可法斯賓達（Michael Fassbender）、「魔形女」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、「獨眼龍」泰謝瑞丹（Tye Sheridan）、「藍惡魔」寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）、「暴風女」亞利珊卓希普（Alexandra Shipp）、「琴葛雷」蘇菲透納（Sophie Turner）、「野獸」尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、「快銀」伊凡彼得斯（Evan Peters）全員回歸演出。

「琴葛雷」自身擁有「心電感應」和「念力移物」，少女時期的她對自己力量的恐懼，逐漸形成了第二個人格「黑鳳凰」，也在《X 戰警：天啟》喚醒號稱漫威宇宙最可怕的力量「鳳凰之力」打敗天啟。而《X戰警：黑鳳凰》設定為在《X 戰警：天啟》的10年後，「琴葛雷」失去了對黑鳳凰的克制，導致「X戰警」變種人只好跟她對抗。

導演兼編劇賽門金柏格（Simon Kinberg）早已向外媒證實，X教授、萬磁王或是魔形女其中一個重要主角將會死在「黑鳳凰」手中。根據外媒《娛樂週刊》早期曝光的劇照當中，「X教授」在墓園參加喪禮送行，形同宣告有角色死掉，而且從不少變種人參與其中，可推測應是重要角色死掉。而《帝國雜誌》早期曝光劇照當中，「萬磁王」受傷倒地被鎖喉，不知道是昏迷或已斷氣，怵目驚心的畫面，令影迷大喊心疼，也讓人聯想死掉的就是「萬磁王」。

對此，外媒猜測原本打算辭演的「魔形女」珍妮佛勞倫斯最有可能死掉，也不會打亂2023年的《未來昔日》時間線。若是「萬磁王」麥可法斯賓達被賜死，比較容易讓外界震驚，只是可能會再度搗亂《X戰警》系列已經很混亂的時間線，不過外媒也笑說，反正影迷早就習慣混亂的時間線了。

《X戰警：黑鳳凰》由《X戰警》系列編劇兼製作人賽門金柏格（Simon Kinberg）首度執導，時間設定在《X戰警：天啟》10年之後，故事描述X戰警1992年已成為國家英雄，有次要上太空拯救受困的太空人，卻被意外太陽閃燄擊中，讓琴葛雷觸發內心強大能量，也喚起她黑暗的一面，同時掉入身分認同危機。

《X戰警：黑鳳凰》預計2019年6月6日在台搶先上映。