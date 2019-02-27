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「ETtoday看電影」炸雞日！最近看電影都好想吃炸雞喔~

娛樂中心／綜合報導

第91屆奧斯卡圓滿落幕，本周「ETtoday看電影」就帶大家回顧本屆奧斯卡精彩得獎名單！近期話題電影《幸福綠皮書》奪下奧斯卡最大獎、韓國電影《雞不可失》也在台灣掀起旋風口碑，最近看電影都會好想吃炸雞！本周「看電影」直播邀請大家一起看直播討論電影配炸雞！節目請鎖定2月27日下午5點「ETtoday看電影」粉絲團或「星光雲」App。

【影評】《幸福綠皮書》　顛倒版的《溫馨接送情》

▲▼《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

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最近看完電影，是不是特別想吃炸雞？南韓喜劇《雞不可失》敘述警探藉著賣炸雞臥底抓毒販，在台上映4天，票房已經突破1320萬。25日更是上映以來首次正式超越好萊塢夯片《艾莉塔》，成為單日票房冠軍。另外獲得奧斯卡最佳影片的《幸福綠皮書》（Green Book），片中串起兩人友誼橋樑也是「炸雞」。本周「看電影」直播將和大家一起聊電影配炸雞，請大家鎖定直播前，記得先準備好炸雞，不然一定會肚子餓阿！

▲雞不可失。（圖片來源／CATCHPLAY）

▲▼陳善圭拍攝《雞不可失》，帶了30隻雞回家練習。（圖／CATCHPLAY提供）

▲雞不可失。（圖片來源／CATCHPLAY）

本周「ETtoday看電影」由影評膝關節與電影線記者林映妤主持，介紹好電影。想知道最多最即時的電影線動態消息，記得每周三晚間5點至6點鎖定「ETtoday看電影粉絲團」與「ETtoday星光雲app」！

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