2016年的韓劇《Doctors》,朴信惠及金來沅在劇中飾演情侶,當中不乏觸動人心的浪漫場面。但要在云云眾多愛情布局中,挑選最抒情的一幕,他們兩人走在醫院旁邊公園的情節,絕對是讓我最深印象的一刻。

▲朴信惠及金來沅一起戴耳機聽音樂。(圖/翻攝自SBS)

當時,因為工作到疲憊不堪的朴信惠,在醫院內碰上了她亦師亦男友的金來沅。男友為了讓她好好休息一下,便拖著她的手帶到醫院附近寧靜的公園,兩人挽著手散步。就在那刻,金來沅便從袋中拿出一個心形耳機孔,把它插在手機上,然後再把兩個耳機分別接在耳機孔的兩端,一邊給自己、另一邊則給女方。其後,他便按下手機的播放鍵,把音樂分享給對方,兩人便共同聽著同一首音樂,浪漫地在公園散步,享受難得的獨處時間。

▲朴信惠及金來沅一起戴耳機聽音樂。(圖/翻攝自SBS)

不論電視劇或電影,我一直都很喜歡像朴信惠及金來沅這樣分享音樂的情節,總覺得特別浪漫。最深印象的例子想必是在1980年的法國電影《第一次接觸》(La Boum)中,當時男主角在嘈雜的派對中,為心儀的女孩、當年只有14歲的蘇菲瑪索(Sophie Marceau),戴上播著浪漫歌曲《Reality》的耳機,然後背景便傳來了由Richard Sanderson唱出的「Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing I try to live in dreams. It seems as if it’s meant to be ...」歌詞。這個既浪漫又心動的場景,後來在2011年的韓國電影《陽光姊妹淘》(Sunny)中,也有類似情節翻拍出來。

▼《第一次接觸》經典場景。(影片來源:YouTube Hanseol Kim,如遭刪除敬請見諒。)

相同情節,也曾在2012年的韓國電影《初戀築夢101》(건축학개론)中出現。當時,電影中飾演女主角的秀智,在跟李帝勳飾演的男主角來到首爾一處的天台位置拍照,交談之間,秀智忽然從袋中拿出隨身聽,把耳機的一端分給李帝勳聽,自己則聽另一邊。然後,耳邊便傳來了當年最暢銷的歌曲,金東律主唱的《記憶的練習曲》(기억의 습작)。這一幕也因而成為韓國電影界中,其中最叫人難忘,又感到發自內心悸動的一個情節。

▲《初戀築夢101》秀智、李帝勳。(圖/翻攝自Naver Movie)

過去數十年來,最叫人難忘與心動的電影場面中,不少都是以耳機分享音樂的橋段,只是因為時間流逝,我們已忘記了,原來透過耳機跟戀人分享音樂,建立一個猶如兩人獨立世界的音樂氛圍,其實本質上是一件頗浪漫的事。

和戀人相處久了、日子多了,我們便慢慢把原來屬於浪漫的東西也遺忘了。讓我們放下急速的步伐,找一個靜處,跟戀人輕鬆地坐下,拿著耳機跟對方分享自己最近愛聽的音樂,拾回當初的浪漫感覺吧。

