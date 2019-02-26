禾浩辰羞曝「好久沒親親」　看總裁系列惡補吻功

記者李欣容／台北報導

禾浩辰（布魯斯）和安心亞在《你有念大學嗎？》 感情升溫，吻戲播出後引來熱烈迴響，他今（26日）出席手錶活動，害羞說：「很久沒親親了，有點小期待，我看了很多總裁系列的劇做功課。」總共拍了2小時之久，他竟是越拍越害羞。

▲禾浩辰出席手錶活動 。（圖／記者李欣容攝）

劇中設定禾浩辰是初吻，以為接吻要憋氣，結果親完後滿臉漲紅，為了營造真實感，親之前他都要做好多下伏地挺身，透露其中一次拍攝他竟沒憋住，氣直接噴在安心亞臉上。

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▲禾浩辰在活動中秀球技。（圖／記者李欣容攝）

也因為各種因素前後拍了2個多小時，換鏡位時邱宇辰、梅賢治都跑到他後面站著，「他們說，排隊阿，我也要親，最後竟然連導演都來了！」

除此之外，從花絮中可以發現禾浩辰很愛嚇安心亞，他今也坦承，「我只要手伸進口袋，她就會開始防備，但現在比較緩一點，我怕嚇久了她神經失調。」現場工作歡樂不斷。

▲禾浩辰喜歡嚇唬安心亞，露出得意壞笑 。（圖／記者李欣容攝）

第一次出席手錶品牌活動，禾浩辰做足功課，還在現場小秀藍球技，將氣氛炒熱，更對著鏡頭撩妹，直說：「寶貝，我的時間只為你安排。」能靜能動，就連主持人都不忍再cue他，相當敬業。