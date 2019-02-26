要合照遭拒！網友暴走「妳以為妳誰」　張嘉倪高EQ回應圈粉了

記者李湘文／綜合報導

藝人張嘉倪以《延禧攻略》順嬪一角走紅，最近又因為拍了陸綜《妻子的浪漫旅行》，一下子成為關注度超高的話題人物。不過，她最近前往米蘭出席時尚活動，卻因為拒絕一位民眾合照，遭對方上網痛罵「蛇精臉」、「妳以為妳誰」，因而無奈地出面回應。

▲張嘉倪跟老公一起前往米蘭工作。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

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一名網友25日在微博發文，疑似因為在米蘭遇到張嘉倪，要求對方一起合照遭拒，而情緒激動地飆罵：「蛇精臉，妳特媽的還不拍照，妳以為妳誰啊，妳老公比妳好一萬倍！」罵完還直接tag了本人帳號。

張嘉倪因為收到tag通知，稍晚看見了網友PO文，卻只是平靜回應：「在米蘭遇到好多可愛的朋友，我們都有合影，除了身體不舒服還有其他原因，我都不介意合影。」對於網友激烈的批評，她還回以感謝：「我老公是很好很好，謝謝你喜歡。」

▲張嘉倪親自回應網友批評。（圖／翻攝自微博）

這件事在微博上傳開，不少網友替張嘉倪打抱不平，紛紛生氣表示「明星又不是專門合影的機器」、「現在的網友真的把自己看得太重了」，並稱讚「張嘉倪也太溫柔了吧」、「真是好脾氣，圈粉」。也有人透露，以前曾經巧遇張嘉倪在拍戲，對方不僅答應合照還特別溫柔，「這麼好脾氣的明星第一次碰到」，為她平反。

▲張嘉倪高EQ回應網友，反而被讚圈粉。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）