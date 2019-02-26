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被包養不是錯！　T妹「收錢執行任務合理」：對不起元配的是男人

記者張靖容／綜合報導

知名網紅模特T妹（Tiffany Chen）日前因在臉書上公開自己的包養價碼而引發網友熱議，她今天再次發文表達對於被男人包養的看法，認為「一個付錢、一個收錢執行任務 」完全合理。

▲T妹。（圖／翻攝自臉書／Tiffany Chen）

T妹。（圖／翻攝自臉書／Tiffany Chen）

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T妹稍早在臉書發文寫下對於被男人包養的看法，認為酒店妹被男人包養至少有個價碼，不像很多女生出去跟異性吃飯，結束後還要男生全額買單，讓對方覺得自己白白被A了一頓飯錢。相反的，通常一個酒店妹被約出去吃頓飯，價碼就是1.5萬元起跳，男人甚至還用搶的，因為人家有個價碼！

T妹強調，她不反對任何人被包養，因為那些老闆不包養妳，也會包養其他女生，對不起家中妻子的，是男人而不是外面那個小三，因為不會偷吃的男人，外面女生肯定沒機會。

▲T妹。（圖／翻攝自臉書／Tiffany Chen）

T妹。（圖／翻攝自臉書／Tiffany Chen）

最後T妹說她是很客觀的在評論被包養這件事，絕對不會高舉著「道德倫理」的旗子，到處說別人這裡做不對或是那裡做不對，因為那是別人的生活，她完全尊重。

文末T妹補充道，包養的前提是沒有感情基礎下，一個付錢，一個收錢執行任務，完全合理，就算有感情基礎，男生願意用肩膀照顧一個女人，且不是玩票性質，也比大家口中的渣男高尚太多了。

▲T妹臉書全文。（圖／翻攝自臉書／Tiffany Chen）

T妹臉書全文。（圖／翻攝自臉書／Tiffany Chen）

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