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Ella成功了！快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑羅志祥都強

記者李湘文／綜合報導

歌手胡彥斌在2018年推出歌曲《你要的全拿走》，因為其中一段歌詞難度高、短短幾秒內就要唱幾10個字，連他自己有時都跟不上，意外掀起一股挑戰潮，包括羅志祥、林俊傑、火箭少女101都曾試著唱，卻沒人成功。誰料，Ella跟上熱潮，25日上傳挑戰影片，竟輕易成功，得到網友一片叫好！

▲Ella挑戰《你要的全拿走》輕鬆成功。（圖／翻攝自Ella Instagram）

▲Ella挑戰《你要的全拿走》。（圖／翻攝自Ella Instagram）

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Ella挑戰《你要的全拿走》，先從「一年兩年三年，已經沉默寡言」輕鬆開始，接著加快速度，快速把最難的段落「看見的都在消遣，特價賣出不管它貴賤，一個接著一個一排接著一排的清點在消滅，關了門我們兩不相欠」唱完，過程中一點都沒出現落拍、咬字不清的狀況，還不忘認真投入感情。她唱完後也自傲一笑：「挑戰成功！」看起來對自己的表現十分滿意。

▲Ella挑戰《你要的全拿走》輕鬆成功。（圖／翻攝自Ella Instagram）

▲Ella挑戰成功。（圖／翻攝自Ella Instagram）

事實上，羅志祥先前也曾挑戰這首歌，但即使唱到臉紅脖子粗，都還是沒能跟上拍子；林俊傑日前在小巨蛋演唱會挑戰，也是唱了好幾次都不成功，只能把中間一大段含糊帶過。沒想到，Ella輕易挑戰成功，令不少網友敬佩大呼「這是我聽得最清楚的一個版本」、「比林俊傑羅志祥都厲害」、「超強欸」、「果然是地表最強女子天團的rapper」。

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