SJ成員宣傳演唱會「名稱全寫錯」！銀赫氣瘋：就說了是SS7S

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體Super Junior才剛來台參加頒獎典禮，並將於3月2、3日於首爾啟動安可場演唱會《SUPER SHOW 7S》，成員們都在個人IG上開心向粉絲宣傳這個好消息，沒想到全部的人都把演唱會名稱寫錯，讓擔任舞台導演的銀赫氣到不行！

▲銀赫對演唱會用心良苦。（圖／翻攝自IG）

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每個成員對《SUPER SHOW 7S》的縮寫都寫不一樣，東海寫「SS7's coming soon」，希澈還留言「雖然是安可場，但舞台都改變了，可以說是SS7+嗎？」，銀赫只好趕緊糾正：是SS7S啦！哥～

▲東海寫SS7's、希澈想叫SS7+，引來銀赫糾正。（圖／翻攝自IG）

接著藝聲還寫反，變成「 Super Show S7」，更有舞者寫成「SUPER SHOW 7s」，銀赫也耐住性子回，「不是小寫s，是大寫S。」想不到都已經狂糾正了，東海隔天再發還是「SS7」，銀赫生氣留言，「喂！就說了是SS7S」，希澈看了覺得超像手機型號，還回應Galaxy 10什麼時候推出，笑翻網友。

▲▼藝聲和舞者的IG也把名稱寫錯。（圖／翻攝自IG）

▲東海再度寫錯，銀赫已經受不了了。（圖／翻攝自IG）

眼看每個人都在狀況外，銀赫直接怒發IG狂寫17遍「SS7S」，還強調「不是SS7+、不是SS7’s、不是s7、也不是SS7s、更不是iphone、不是Galaxy，是SS7S！」爆氣留言讓粉絲都要笑哭。

▲銀赫發兩次狂寫17遍糾正名稱。（圖／翻攝自IG）