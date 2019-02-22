瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

記者李湘文／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）有著火辣身材，最近前往南韓旅遊，也不畏寒冷，拍照時總穿裙子露出美腿，卻被粉絲吐槽好像變胖了。她不甘收到這樣的評論，回台灣馬上去運動，並曬出身穿運動背心的照片平反：「看起來還是挺可以的吧？」辣到讓粉絲暴動！

▲瑤瑤到韓國玩，到處吃美食。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

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▲瑤瑤不畏韓國低溫，照樣露美腿。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

瑤瑤在韓國連玩一個多星期，到處享用美食，也因此日前一PO照曬美腿，就被粉絲調侃好像胖了。不過，她22日立刻PO出運動照，穿著緊身運動背心，露出蠻腰和腹部，力證沒有長肉，並自信表示：「有網友看我出去玩的照片說我變胖了，立馬來運動流汗順便澄清一下，看起來還是挺可以的吧！」

▲瑤瑤被說變胖，馬上曬出運動照平反。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

照片PO出後，網友除了注目瑤瑤的窈窕曲線，也注意到她身上穿的運動背心原來有「小心機」，胸前部分用的其實是薄紗，微露出深溝。眾人看完暴動，紛紛驚嘆「這運動內衣也太性感了吧」、「很有心機的衣服」、「超瘦又辣」、「太兇了」、「那個網友怕是想瑤瑤po照片才故意說妳胖的吧」。

▲瑤瑤平時勤運動，練出好身材。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）