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漫威征戰奧斯卡-2／終結10年槓龜魔咒！靠《復仇者3》4個幕後細節

記者洪文／綜合報導

漫威電影宇宙10年以來，從未在奧斯卡得獎，尤其入圍8次最佳視覺特效獎全部槓龜，外界期待今年《黑豹》入圍最佳影片等7項大獎，有機會終結漫威的槓龜魔咒，不過《復仇者聯盟3：無限之戰》可能才是真正打破紀錄、首部得到奧斯卡的漫威電影，尤其4個幕後細節值得拿一座奧斯卡獎。

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 ▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

票房大片一向很難在奧斯卡得獎，即便是視覺特效獎項也不容易，像是至今大量使用魔法的《哈利波特》系列電影，或是動態捕捉技術一流的《猩球崛起》三部曲皆未得獎。漫威電影宇宙10年來，《鋼鐵人》、《鋼鐵人2》、《復仇者聯盟》、《鋼鐵人3》、《美國隊長2》、《星際異攻隊》、《奇異博士》、《星際異攻隊2》連續8次槓龜，不過這次《復仇者聯盟3：無限之戰》可能翻盤。

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▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

《復仇者聯盟3：無限之戰》為漫威電影宇宙10年集大成巔峰之作，故事橫跨3個主要場景：紐約、泰坦星球、瓦干達，光是場景便需要龐大的特效製作，集結10年來幾乎所有角色參與演出，尤其大反派薩諾斯以及其手下「闇黑號令」軍團、鋼鐵人、蜘蛛人、火箭浣熊、格魯特全部仰賴動態捕捉，更有許多大場面的打鬥畫面，特效實為幕後功臣，以下為4個幕後細節：

1.角色動態捕捉
 《復仇者聯盟3》大反派薩諾斯體型巨大，全部仰賴動態捕捉，有時頭上會戴上薩諾斯的牌子，模擬角色的相對高度，而其手下「闇黑號令」軍團包括體型高大的「黑曜獵手」、擁有念力的「烏木喉」、以長矛做為武器的「亡刃」以及唯一女成員「暗夜比鄰星」，同樣需要動態捕捉演出。

▲▼《復仇者聯盟3》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

這次鋼鐵人升級全新「生化裝甲」，隨時可以自動換上戰袍，更是需要動態捕捉演出，拍攝時也會穿著象徵性的鋼鐵裝甲，提升現場拍戲的真實感，雷神索爾拍攝時手上也有拿著槌著，再用後製方式變成風暴槌的樣子，當然跟在雷神索爾身邊的格魯特、火箭浣熊一樣是動態捕捉演出的。

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

2.還原紐約場景
 紐約是《復仇者聯盟3》第一個戰場，其實並不是在紐約拍的，而是在美國東南方的喬治亞州片場，場景周邊包覆著綠幕，再經後製重新建構完成。另外，緋紅女巫、幻視被「闇黑號令」逼到車站的場景，雖然實際到愛丁堡的車站拍攝，不過站內場景其實全是綠幕，只有咖啡外帶店是實景而已。

▲▼《復仇者聯盟3》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

3. 模擬外太空
外太空需要龐大的後製特效，像是星際異攻隊搭乘太空船，真的有做出太空船，可是背景都是藍幕，後來雷神索爾去製造風暴槌，鋼鐵人、蜘蛛人以及星際異攻隊部分成員跑到泰坦星球，其實近景的部分都有製作道具跟佈景，增加場景真實感，但是遠方的背景也都是綠幕，再經由後製完成的。

▲▼《復仇者聯盟3》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

4. 瓦干達大亂鬥
 瓦干達本來就是虛構的國家，場景本身便需要視覺特效建構，而這次《復仇者聯盟3》最重要的戰爭場景更是加大了特效的難度。像是戶外500人大亂鬥的畫面則是70個特效演員擴展而成的，雖然背景全部都是綠幕，不過所有演員都是實際踩在潮濕的草地及泥濘上拍攝的。

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

▲▼《復仇者聯盟3：無限戰爭》特效畫面。（圖／翻攝自網路）

《復仇者聯盟3：無限之戰》已在今年美國視覺特效工會獎（VES Awards）拿下最大獎項—最佳視覺效果，再加上最佳動畫角色、最佳合成特效、最佳模擬特效一共4個大獎，勝過這次同樣入圍奧斯卡最佳視覺特效獎的《摯友維尼》、《一級玩家》以及《星際大戰外傳：韓索羅》。

相對來說，《黑豹》沒有任何工會重大獎項加持，只有演員工會（SAG）最佳整體演出獎，可是又沒有入圍奧斯卡演員獎項，外界認為奧斯卡得獎機會並不高，《復仇者聯盟3：無限之戰》比起來勝算大多了，賭盤現在也一面倒認為得獎機會超高，唯一對手只有《登月先鋒》，或許真的能夠突破槓龜魔咒，成為首部得到奧斯卡的漫威電影。

 

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟：無限之戰, 復仇者聯盟3, 奧斯卡

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