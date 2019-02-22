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賴冠霖「雙人組」子團成員出乎意料！出道時間也公開了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體Wanna One出身的賴冠霖，在團體合約結束後即將在韓出道，經紀公司宣布將組「新子團」，歌迷原本猜測他可能搭檔一起參加《Produce 101》的練習生柳善皓，今（22）日宣布成員消息跌破鐵粉眼鏡，連出道時間也一起公開。

▲賴冠霖確定組「新子團」韓國出道！成員人數公司2字給暗示。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

▲賴冠霖確定組「新子團」韓國出道。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

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賴冠霖所屬經紀公司CUBE娛樂在網路上公開，搭檔賴冠霖組「新子團」的人選，其實是他的師兄團PENTAGON成員「禹奭」，團名就叫做「禹奭 X 冠霖」，禹奭雖然在母團內是老么，但還是大賴冠霖將近4歲，兩人身材高挑，也都擔任rapper，預計會組成非常嘻哈風格的雙人組合。

▲賴冠霖「雙人組」子團成員出乎意料！出道時間也公開了。（圖／翻攝自PENTANGON、Wanna One臉書）

▲賴冠霖「雙人組」子團成員是師兄禹奭。（圖／翻攝自PENTAGON、Wanna One臉書）

公司也宣布了出道時間，「禹奭 X 冠霖」將會在3月出道，專輯製作也已經在收尾階段，這將會是繼泫雅x賢勝的「Trouble Maker」以及「泫雅、E'Dawn、Hui」的Triple H之後，CUBE第三度推出公司旗下跨團的新組合。雖然鐵粉希望賴冠霖和柳善皓能一同出道，但也有粉絲對新組合感到十分新鮮、期待爆棚。

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關鍵字

賴冠霖, Wanna One, CUBE娛樂, Produce 101, PENTAGON, 禹奭, 日韓風

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