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贈獎／木村拓哉、 長澤雅美齊聚《假面飯店》解「數字密碼」找嫌犯

娛樂中心／綜合報導

日本累計銷售量突破355萬本，東野圭作品之中，人氣首屈一指的「假面系列」第一部《假面飯店》，在出版發售7年之後，終於眾望所歸搬上大銀幕！這次更找來木村拓哉、長澤雅美、松隆子...等日本電影界不可或缺的20位豪華卡司，讓人超期待！

《假面飯店》海報。（圖／龍祥電影提供）
▲《假面飯店》3月15日上映。（圖／龍祥電影提供）

東京都內發生三起殺人事件。從所有案發現場都留有「謎樣數字」來判斷，這是起預告連續殺人事件，而警方也朝此方向展開偵查。警視廳搜查一課的菁英刑警新田浩介從數字中解讀出下次犯案地點，也就是第四起的犯案地點，線索指向東京柯迪希亞飯店，然而對兇手的真面目仍毫無任何線索。這時警方決定潛入飯店展開臥底搜查，派出刑警新田擔任櫃檯人員，藉此來揪出幕後兇手。飯店也派出最優秀的櫃檯人員山岸尚美擔任新田的指導員。

面對真面目不明的住客接連出現，身為刑警的新田主張「逮捕兇手為第一優先」，設法想撕下住客的「假面」；而身為飯店人員的尚美堅持「客人的安全為第一優先」，努力維護住客的「假面」，兩人的立場就彷彿「水和油」一般，互不相容。新田和尚美多次因為主張不同而起衝突，但是搜查進行一段時間後，他們開始理解雙方身為專業人士的價值觀，彼此之間亦萌生奇妙的信賴關係。

就在此時，案件有了重大的進展，警方與飯店方紛紛展開應對。戴著假面的兇手，真面目究竟為何…？

《假面飯店》劇照。（圖／龍祥電影提供）
▲▼《假面飯店》劇照。（圖／龍祥電影提供）
《假面飯店》劇照。（圖／龍祥電影提供）
 
==== 參加活動！送你看《假面飯店》====

 ◎活動時間：3/4(一)至3/8(五) 12:00止

◎活動辦法：

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2.看完影片請在下方留言回答：「如果你是嫌犯，會想要選哪一間飯店作案?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《假面飯店》首三日交換券一組(2張)  
使用時間：3/15-3/17上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：3月8日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於3/12(二)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 木村拓哉, 長澤雅美, 東野圭吾, 假面飯店

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