贈獎／木村拓哉、 長澤雅美齊聚《假面飯店》解「數字密碼」找嫌犯

娛樂中心／綜合報導

日本累計銷售量突破355萬本，東野圭作品之中，人氣首屈一指的「假面系列」第一部《假面飯店》，在出版發售7年之後，終於眾望所歸搬上大銀幕！這次更找來木村拓哉、長澤雅美、松隆子...等日本電影界不可或缺的20位豪華卡司，讓人超期待！





▲《假面飯店》3月15日上映。（圖／龍祥電影提供）



東京都內發生三起殺人事件。從所有案發現場都留有「謎樣數字」來判斷，這是起預告連續殺人事件，而警方也朝此方向展開偵查。警視廳搜查一課的菁英刑警新田浩介從數字中解讀出下次犯案地點，也就是第四起的犯案地點，線索指向東京柯迪希亞飯店，然而對兇手的真面目仍毫無任何線索。這時警方決定潛入飯店展開臥底搜查，派出刑警新田擔任櫃檯人員，藉此來揪出幕後兇手。飯店也派出最優秀的櫃檯人員山岸尚美擔任新田的指導員。



面對真面目不明的住客接連出現，身為刑警的新田主張「逮捕兇手為第一優先」，設法想撕下住客的「假面」；而身為飯店人員的尚美堅持「客人的安全為第一優先」，努力維護住客的「假面」，兩人的立場就彷彿「水和油」一般，互不相容。新田和尚美多次因為主張不同而起衝突，但是搜查進行一段時間後，他們開始理解雙方身為專業人士的價值觀，彼此之間亦萌生奇妙的信賴關係。



就在此時，案件有了重大的進展，警方與飯店方紛紛展開應對。戴著假面的兇手，真面目究竟為何…？





▲▼《假面飯店》劇照。（圖／龍祥電影提供）





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◎活動時間：3/4(一)至3/8(五) 12:00止

◎活動辦法：

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