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謝盈萱甩媽寶男　39歲不婚主義「自己搭Uber看醫生」

記者李欣容／台北報導

謝盈萱和溫昇豪在華視迷你劇集《俗女養成記》中飾演同居人，溫昇豪角色是個軟弱的媽寶，甚至搞不清楚為何被分手，藍葦華則飾演謝盈萱的青梅竹馬，愛在心裡口難開。被問到私下哪位較像自己的理想型，謝盈萱笑說：「我是獨身主義！」

▲▼ 《俗女養成記》 藍葦華 謝盈萱 溫昇豪 。（圖／華視提供）

▲《俗女養成記》左起藍葦華、謝盈萱、溫昇豪。（圖／華視提供）

謝盈萱表示，十分欣賞日本女星天海祐希不婚的獨身主義，「唯一只有在看醫生、換燈泡的時候，會想到沒有人陪，但現在Uber也很方便，可以載你去看醫生啦！」私底下都一個人看電影、看舞台劇，並不覺得孤單，若兩人在一起卻沒有真心交流才是孤單。

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▲▼ 《俗女養成記》 藍葦華 謝盈萱 溫昇豪 。（圖／華視提供）

▲溫昇豪（右1）開玩笑喊要吸取謝盈萱的影后能量。（圖／華視提供）

第一次和謝盈萱合作，溫昇豪開玩笑說：「就是在影后旁邊吸取她能量就好了。」該劇導演嚴藝文請來許多實力派演員，打趣稱：「我現在膝蓋已經爛了，這些演員都是我跪著請來的！」

而在劇中飾演謝盈萱媽媽的于子育，則坦言自己最大障礙是台語不是很好，還特別向劇中的老公陳竹昇請益道地台語說法，一句：「我每天晚上下了戲都到我老公房間。」逗得演員們哈哈大笑。

▲▼ 《俗女養成記》 藍葦華 謝盈萱 溫昇豪 。（圖／華視提供）

▲《俗女養成記》導演嚴藝文（前排左2）。（圖／華視提供）

《俗女養成記》改編作者江鵝的台灣原創IP故事散文《俗女養成記》，以1970年代六年級生的輕熟女為主角，是一部六年級台灣女人的成長史，以充滿幽默詼諧、時空交錯的方式呈現社會觀點、政治氛圍與家庭教育，預計將分十集一小時節目播出。

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嚴藝文, 藍葦華, 謝盈萱, 溫昇豪

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