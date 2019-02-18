黃安閉口不談台灣竟是出自「這原因」　嗆：吃我的喝我的還瞧不起我！

記者張靖容／綜合報導

資深藝人黃安素有「台獨剋星」之稱，過去經常舉報藝人是台獨份子，最有名的就是舉報周子瑜在綜藝節目中揮舞台灣國旗，迫使對方出面道歉。最近他被網友發現已經40天未針對台灣發表任何談話，今天（18日）在微博上回應了。

▲黃安。（圖／翻攝自微博／黃安）

黃安在回應網友疑問之前先講了一個法國小說家莫泊桑短篇小說「羊脂球」的故事，故事大意講述一群在普法戰爭中乘坐著一輛馬車逃亡的10名法國難民，他們有的是貴族，有的是議員，有的是修女，還有一位綽號羊脂球的妓女。這位妓女在逃亡途中，將自己帶的食物分給大家吃，在遇見士兵刁難時，自願貢獻出自己的肉體，使得馬車上的難民能夠順利前往避難地。好不容易當大家都抵達安全的地方沒有生命危險了，貴族、議員、修女卻繼續維持自己的形象，對妓女在逃亡途中所做的貢獻一點都不感恩，還與她劃清界線，並嫌棄她的身分。

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▲黃安。（圖／翻攝自微博／黃安）

黃安表示，自己為台灣貢獻過許多心力，付出金錢與時間，卻不見台灣的政治人物對自己發出善意的關心與感恩，相反的還遭到瞧不起，只因自己是個搞藝術的：「台灣也就像一條船，你們這些作威作福的狗官要領我們去哪兒？你們吃的喝的不就是我們這些『羊脂球』供養的嗎？吃老子喝老子，還瞧不起老子，瞧不起我是個搞藝術的，手無寸鐵，哼，我還瞧不上你們呢！」

最後黃安說，之所以不再談台灣只因為不會得到任何善意的回報與感恩的心，談了只會像故事中的妓女下場一樣悲慘，因此決心不再公開談論任何有關台灣的話題。

黃安微博全文如下：

1870年普法戰爭爆發，一輛逃亡的馬車上載著10名法國難民。這些法國難民成員有法國貴族、議員、修女，以及一名綽號叫“羊脂球”的妓女。

馬車奔波了幾天，大家都沒吃的餓的慌。這時，羊脂球拿出自己預備好的糧食，分給大家吃。只見饑腸轆轆的貴族議員們狼吞虎嚥，吃沒吃相，羊脂球本人卻一派淡定，多大的事啊！

羊脂球的慷慨，贏得了馬車上的同行者一片點贊聲。大家對這個美豔的妓女不再那樣冷言冷語瞧不起了。

又過了一天，在半道上遇見了普魯士的軍隊攔阻，普軍的頭目揚言，只要羊脂球答應跟他打一炮，就會放他們走。於是，所有的人都勸羊脂球幹了吧，腿一抬，啥問題都解決了。

為了解決大家的困境，羊脂球只好答應了。打完炮，馬車就放行了。

終於逃到了巴黎，貴族還是貴族、議員繼續裝逼、修女假裝高尚，他們不再感謝羊脂球在路上為他們做出的奉獻，跟她劃清界限，並嫌棄她的出身。

故事到這裡結束。這就是法國小說家莫泊桑短篇小說「羊脂球」的故事大綱。

我會假想：有一天，陰錯陽差，蔡英文、賴清德……這些台獨政客與我在同一條救生艇上，誰比誰牛逼？你還三軍統帥呢，拉倒吧！

臺灣也就像一條船，你們這些作威作福的狗官要領我們去哪兒？你們吃的喝的不就是我們這些”羊脂球”供養的嗎？吃老子喝老子，還瞧不起老子，瞧不起我是個搞藝術的，手無寸鐵，哼，我還瞧不上你們呢！

有粉絲問安哥為何不再過問臺灣之事？莫泊桑的“羊脂球”告訴你原因了。