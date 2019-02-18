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《超人回來了》Haru亂入爸爸直播！4年不見「暴風抽高」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓明星父女檔Tablo與Haru因韓綜《超人回來了》獲得觀眾喜愛，不過兩人2014年底從節目「下車」，久違不見的Haru最近亂入父親的YouTube直播，不但長得已經超過爸爸的下巴，而且還操著一股流利英文，讓粉絲大呼「好想念」。

▲《超人回來了》Haru亂入爸爸直播！未滿9歲「暴風抽高」。（圖／翻攝自Tablo IG）

▲Tablo與女兒Haru因《超人回來了》廣受歡迎。（圖／翻攝自Tablo IG）

老牌嘻哈團體EPIK HIGH離開YG娛樂後自立新公司，最近宣布將在歐洲與美洲進行巡迴演唱會，日前開YouTube直播與粉絲互動，不過才進行到約25分鐘，Tablo突然很擔心地說：「Haru現在太安靜我有點不安」，決定出去房間看看究竟怎麼回事。

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▲《超人回來了》Haru亂入爸爸直播！未滿9歲「暴風抽高」。（圖／翻攝自YouTube／OFFICIAL EPIK HIGH）

▲Haru 4年不見「暴風抽高」，已經長到爸爸的下巴。（圖／翻攝自YouTube／OFFICIAL EPIK HIGH）

不久後Tablo就把女兒Haru帶進來，久違鏡頭前面，Haru立馬對著螢幕又蹦又跳，先用韓文與英文跟大家打招呼，接著被問有沒有想要給大家看的？她用流利英文突然講說，「我其實也有一個YouTube頻道，現在將會放上YouTube...」老爸似乎怕她胡言亂語，立馬抱住女兒阻止她繼續講下去。

▲《超人回來了》Haru亂入爸爸直播！未滿9歲「暴風抽高」。（圖／翻攝自YouTube／OFFICIAL EPIK HIGH）

▲Haru亂入爸爸直播不想走。（圖／翻攝自YouTube／OFFICIAL EPIK HIGH）

Haru不死心，頻頻回頭，Tablo才說，「你到底想講什麼？」她回：「我想講一個蜥蜴的故事...」讓現場3位大叔傻眼，即使被爸爸拖拉出工作室，她也離情依依，捨不得離開。後來二度跑進來，又被爸爸趕出去，但她抓著椅子不想走，Tablo嘆，「Haru真的對YouTube很有興趣」。

好久不見Haru，網友注意到她流暢的英文，看來在家Tablo都是用英文與她對話，而今年5月準備滿9歲，現在大約小學2、3年級的她，身高也已經到爸爸的下巴了，讓人驚訝4年沒見，Haru爆風抽高的模樣。

▼Haru亂入EPIK HIGH直播現場。（影片來源：YouTube OFFICIAL EPIK HIGH）

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關鍵字

Haru, Tablo, 超人回來了, EPIK HIGH, 日韓風

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