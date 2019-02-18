贈獎／春嬌志明原班人馬鬧元宵《恭喜八婆》香港連續五天票房冠軍

娛樂中心／綜合報導

▲《恭喜八婆》電影海報。（圖／華映娛樂提供）

元宵爆笑鉅獻《恭喜八婆》由香港鬼才導演彭浩翔挑戰不可能的任務，不但集合香港八大女星，更展現快手快編的功力，完全以讓觀眾開懷大笑為出發點拍攝出新作品。電影在香港上映便開出紅盤，連續五天都是票房冠軍，夾著票房長紅的氣勢，導演彭浩翔也特別帶著電影中表現搶眼的女星陳靜一同來台宣傳造勢，希望開年在台也開出好彩頭！

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▲導演彭浩翔也特別帶著電影中表現搶眼的女星陳靜一同來台宣傳造勢。（圖／華映娛樂提供）

香港賀歲電影《恭喜八婆》以14天拍攝完成，在香港上映也開出紅盤，連續五天都穩坐華語電影票房冠軍，讓鬼才導演彭浩翔又再創票房佳績，電影除了眾八婆為了一母奶瘋狂搞笑外，更貼近現代人的生活，像是通訊軟體中有數不盡的群組、彩虹同婚議題，好朋友之間的吵吵鬧鬧等話題，都讓觀眾感到共鳴！

正忙於籌備新作品的導演彭浩翔也特別抽空，帶著電影中扮演「大波蓮」非常搶戲的女星陳靜於2月20日來台宣傳，希望可以延續電影在香港的氣勢，在台灣也受到觀眾喜愛。在台灣擁有許多鐵粉的彭浩翔將在2月20日晚上舉辦台灣搶先上映活動，並與陳靜共同出席映後QA，是台灣唯一一場能與粉絲們公開互動活動，彭氏的鐵粉們請不要錯過。

女星陳靜可說是被彭浩翔慧眼相中演出《低俗喜劇》後星路大開的女星，成為香港新一代的性感女神，但她經歷演藝起伏，決定收起性感，專心朝演員之路邁進，她表示不性感也讓自己面臨不少壓力，但這回為了彭浩翔的作品，她再度太方秀出事業線演出，扮演靠著性感及出賣好友故事走紅的文青綱紅，她笑說角色和現實生活中的自己個性大不同，「我這個人沒有秘密，什麼事都跟朋友說的，如果再談戀愛，我也一定會公開啊！」

▲春嬌志明原班人馬鬧元宵《恭喜八婆》。（圖／華映娛樂提供）

而向來愛客串的彭浩翔，這回也讓自己在電影中演出梁詠琪的前男友，還讓梁詠琪對自己念念不忘，彭浩翔笑說：「這非常考驗梁詠琪的演技吧！如果是金城武來扮我的角色，對梁詠琪而言就沒有挑戰了。」讓梁詠琪狂笑不己，深感認同的直呼「真的是一大挑戰啊！」彭浩翔還透露兩人在香港街頭演出感情戲時，許多圍觀的路人問說：「是在拍《心動》續集嗎？梁詠琪保養的真好都沒變，但金城武也胖太多了吧！」

==== 參加活動！送你去看《恭喜八婆》首三日交換券====

◎活動時間：即日起至2月22日 (五) 12:00止

◎活動辦法：

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