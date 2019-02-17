王源走紅毯脫隊！一回神急了「丟下攝影師狂追」　外媒傻眼：Roy stop

記者李湘文／綜合報導

大陸男團「TFBOYS」成員王源參演電影《地久天長》，17日跟劇組一起出席柏林影展閉幕式，吸引大量粉絲在現場守候。他為了回應熱情的粉絲，在紅毯上大方幫忙簽名，一回神才發現已經脫離劇組，連忙拔腿就跑，結果全被拍下來，笑翻網友！

▲《地久天長》劇組參加柏林影展。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-王源）

王源穿著一襲帥氣西裝走上紅毯，受主辦單位引導，邊走邊跟場邊粉絲互動，看到寫著「剛」字的應援物品，也大方簽名。只不過，他在跟粉絲互動的時候，漸漸落後劇組其他人，一回神才發現自己掉隊，也顧不上旁邊還有攝影師想拍照，立刻小跑去追劇組，留下外媒在他身後傻眼喊「Roy」、「Stop stop stop」。

▲王源在紅毯上狂奔。（圖／翻攝自微博）

這段影片被人截下PO網，不少網友都被王源逗笑，調侃「奔跑吧紅毯第一人」、「聽出了媒體的無奈」、「人家都是來走紅毯的，他是來跑紅毯的」、「還給跑紅毯全程特寫鏡頭，完了全世界都看見了」、「外媒：跑紅毯，我們也是第一次見」，一段紅毯上的小插曲成為熱議話題。

▲王源走紅毯，備受外媒矚目。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

在「00後」華語演員之中，王源是帶著作品走上國際影展紅毯的第一人，雖然在《地久天長》中只是配角，卻也備受外國媒體矚目。他日前跟導演王小帥一起走開幕式紅毯，還發生外媒只想拍王源獨照、請導演暫時退到旁邊的插曲，令王小帥哭笑不得表示：「這不公平。」

不過，王源事後接受《鳳凰網》採訪，提到開幕式上拍獨照的插曲，坦承當下有點尷尬：「我其實都不太喜歡拍個人照，劇組拍完我就想一起走，但（外媒）就把我留下來拍個人的。我不太喜歡這樣，劇組來了就別個人主義。」或許也因為這樣，在閉幕式紅毯上才急著追劇組，意外變成話題。