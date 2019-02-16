畢書盡確定踢館《歌手》！　「被專家推選」實現心願：我們舞台見

記者李湘文／綜合報導

大陸綜藝節目《歌手2019》自1月開始播出，目前已經結束2輪比賽、淘汰掉4組歌手。隨著新一輪比賽展開，官方微博也公開下一批踢館選手，除了網友投票數最高、曾參加《創造101》的香港女歌手許靖韻之外，畢書盡也得到節目組和專家顧問團推薦，將同時登上《歌手》踢館。

▲畢書盡確定踢館《歌手》。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

畢書盡在去年12月主動報名踢館，積極爭取參加比賽，經過好幾輪網路投票之後，雖然票數並未超過許靖韻，但獲得節目組和專家顧問團青睞，確定能以「專家推選踢館歌手」身分參加踢館。他得知這個喜訊，興奮發文：「一收到消息很高興又緊張，但我會盡力表現，謝謝我的BF家人們，謝謝每個支持我、相信我的人，虛心接受也感謝大家的指教，我們歌手舞台見。」

▲許靖韻也成為《歌手》踢館選手之一。（圖／翻攝自微博／許靖韻Angela）

《歌手2019》首發名單包括吳青峰、齊豫、劉歡、楊坤、張芯、逃跑計劃和保加利亞歌手Kristian Kostov，但經過一連串的競賽之後，後3人都已經確定被淘汰。繼俄羅斯女歌手波林娜（Polina Gagarina）補位後，台灣金曲歌后楊乃文也確定從第3輪開始合流，14日已進行錄製。

▲楊乃文補位參加《歌手2019》。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）