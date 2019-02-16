還沒結束！崔永元再曝范冰冰陰陽合同　揚言「繼續慢慢玩」

記者張靖容／綜合報導

自范冰冰遭大陸當局追討人民幣8億的逃漏稅之後，已經消失在演藝圈多時，她近來頻頻被拍到進出工作室，疑似為復出做準備，在網路上鬧的沸沸揚揚。大陸央視知名主持人崔永元於14、15日在微博上PO出范冰冰的工作合約，揚言絕不會再讓她復出！

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

▲崔永元曝光范冰冰陰陽合約。（圖／翻攝自微博／崔永元）

從合約中的酬金及支付方式可以看出，范冰冰接演電影《大轟炸》，片方需付范冰冰總共1000萬人民幣（約台幣4544萬元）的演出酬勞，共分3次付款，第一期酬勞在簽訂合同之後，立即支付約台幣2272萬元，也就是全部酬勞的50%，第二期的酬勞在范冰冰進劇組前三天再支付30%，約台幣1363萬元，剩下的20%，也就是約台幣908萬元，在結束拍攝前三天之前支付完畢。

▲崔永元曝光范冰冰陰陽合約。（圖／翻攝自微博／崔永元）

▲崔永元曝光范冰冰陰陽合約。（圖／翻攝自微博／崔永元）

除了支付范冰冰演出酬勞費，在合約中還明定，劇組需支付范冰冰拍戲期間的伙食費（1500元，約台幣6800元／天）、隨行工作人員伙食費（200元，約台幣908元／天）、妝髮費、及服裝費，光是服裝以及妝髮費用就高達4萬元（約台幣18萬元）。

多數網友對於范冰冰復出一事多抱持著負面反應，罵聲一片，表示她根本就應該永遠消失在大眾視線裡。此前，陸媒也報導，崔永元曾經公開喊話：「我的抽屜裡還有她的東東，慢慢玩。」儘管網路上對於范冰冰的負面聲浪不斷，還是有人替她緩頰，在崔永元的PO文底下說：「人非聖賢，永元大哥，我雖支持你，但萬事要適可而止，得饒人處且饒人，你已經翻出陰陽合同，她已經知錯了，難道非要逼到絕路嗎？」

大陸央視知名主持人崔永元先前爆料范冰冰長期簽署陰陽合約拿超出市場價格的報酬，並且開設多家空殼公司來逃避繳稅，引來大陸政府當局介入調查，並且向范冰冰追討近8億台幣的逃漏稅。因此次逃漏稅事件，造成范冰冰被迫消失在演藝圈當中，且發聲明承認逃漏稅，並稱會深刻的反省與檢討。

▲范冰冰拍攝《大轟炸》的伙食及衣服妝髮的給付全在合約內寫得清清楚楚。（圖／翻攝自微博／崔永元）